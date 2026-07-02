Anayasa Mahkemesi kararı verdi: İnternetten alışverişinde "sorumlu değiliz" dönemi bitti

"6502 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinin (i) fıkrasında satıcı; “… ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,” olarak tanımlanmıştır. Olayımızda firma, tüketici ile mal sahibi/üretici/ithalatçı firmayı buluşturmakla kalmayıp ayrıca sözleşme kurarak ücreti de tahsil etmektedir. Dolayısıyla firmamız yoruma ihtiyaç duymayacak bir şekilde satıcıdır ve yasada satıcıya yüklenen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.”