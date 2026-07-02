Günümüzde dijitalleşmeyle birlikte internet üzerinden yapılan online alışveriş ve e-ticaret sitelerinin sayısı hızla artıyor. Gelecekte alışverişlerin çok büyük bir kısmının sanal ortama taşınacağı öngörülürken, bu süreçte tüketici haklarının korunması konusu kritik bir önem kazanıyor.
Anayasa Mahkemesi kararı verdi: İnternetten alışverişinde "sorumlu değiliz" dönemi bitti
Gazeteci Nesih Tanrıverdi, e-ticaret sitelerinin internetten satışlarda tüketiciye karşı doğrudan satıcı konumunda olduğunu ve birinci dereceden sorumlu tutulduğunu açıkladı. Yazıda, web sitelerinin sorumluluktan kaçma girişimlerinin AYM kararıyla son bulduğu belirtildi.Kaynak: Haber Merkezi
Tüketiciler Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Dijital Karakol platformunda bir yazı yayımlayan köşe yazarı Nesih Tanrıverdi, internet alışverişlerinde yaşanan mağduriyetleri ve aracı sitelerin yasal sorumluluklarını ele aldı.
Tüketici hakem heyetlerine yansıyan şikâyetlerden örnekler veren Tanrıverdi, popüler e-ticaret sitelerinden telefon alan ancak arıza sonrası destek bulamayan bir tüketicinin yaşadıklarını paylaştı. Platformların "Biz sadece yer sağlayıcıyız, ürünü biz satmadık, muhatabınız ilgili markadır" şeklindeki savunmalarının yasal açıdan geçerliliğinin olmadığını vurgulayan Tanrıverdi, durumun hukuki boyutunu şu sözlerle açıkladı:
"6502 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinin (i) fıkrasında satıcı; “… ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,” olarak tanımlanmıştır. Olayımızda firma, tüketici ile mal sahibi/üretici/ithalatçı firmayı buluşturmakla kalmayıp ayrıca sözleşme kurarak ücreti de tahsil etmektedir. Dolayısıyla firmamız yoruma ihtiyaç duymayacak bir şekilde satıcıdır ve yasada satıcıya yüklenen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.”
Kanunun 11’inci maddesinde yer alan ayıplı mallara karşı tüketicinin seçimlik haklarına değinen Tanrıverdi, internet sitelerinin tüketiciden bedel tahsil etmesi durumunda birinci dereceden sorumlu olduğunu belirtti. Geçmişte bu platformların lehine çıkan bazı mahkeme kararlarına ve idari düzenlemelere de değinen yazar, bu konuda yaşanan son gelişmeyi paylaştı:
Tanrıverdi, sözlerine “Tüketiciler yasadan kaynaklı tüm haklarını site işleticisi bu firmalardan isteyebilirler” diyerek devam etti.
E ticaret sitelerinin sorumluluktan muaf tutulmasına zemin hazırlayan eski düzenlemeler Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edildi. Hukuki boşlukların giderilmesi adına idare, Mart 2027 tarihine kadar yasal mevzuatı Anayasa Mahkemesi kararına uygun olarak yeniden düzenlemekle yükümlü kılındı.
Bu yeni dönemle birlikte, büyük internet sitelerinin tüketici taleplerine karşı daha titiz ve özenli yaklaşması, alışveriş süreçlerinde yaşanan tüketici mağduriyetlerinin ise en alt seviyeye indirilmesi bekleniyor.