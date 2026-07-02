Kemal Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında NATO'nun Ankara'da düzenleyeceği zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basın toplantısında gazetecilerden soru ise kabul edilmedi.

NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin duruşu ve ağırlığına ilişkin net mesajlar verilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin hiçbir küresel rekabetin edilgen unsuru olmayacağının altını çizdi, "Türkiye NATO'nun ileri karakolu değildir" dedi.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın açıklamasında Madımak ve Başbağlar katliamlarını anarak başlayan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"2 Temmuz'dayız, yüreklerimizi yakan bir gündeyiz. Aydınlarımızın sanatçılarımızın katledildiği bir gündeyiz. Bir arkadaşım şu notu gönderdi. O notu okumak isterim.

'İnsan, insanı yakar mı? İnsan yanarken bakar mı? İnsan, insan yanarken alkışlar mı? İnsan, insanı yakanı aklar mı? İnsan yanarken yanarken insan var mı? Yanmayan insan varsa acaba o insan mı?'

2 Temmuz'da bu gerçeği unutmamak gerekiyor. Başbağlar katliamı, 33 yurttaşımız terör örgütü tarafından katledildi. Bu iki acıyı unutmamalıyız. Türkiye'nin derin acılarındandır bu iki acı."

"TÜRKİYE HİÇBİR KÜRESEL REKABETİN EDİLGEN UNSURU OLMAYACAK"

7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'ne ilişkin görüşlerini paylaşan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Dünya değişiyor, güç merkezleri değişiyor, uluslararası dengeler değişiyor, teknoloji enerji ticaret ve güvenlik anlayışı yeniden şekilleniyor. Böylesine tarihi bir dönüşüm gerçekleşirken şu soruyu kendimize sormak zorundayız. Türkiye, bu yeni dünya düzeninin neresinde olacaktır?

CHP'nin yanıtı çok açıktır: Türkiye hiçbir küresel rekabetin edilgen unsuru olmayacaktır. Hiçbir gücün ileri karakolu olmayacaktır. Hiçbir ülkenin stratejik taşeronu olmayacaktır. Türkiye kendi tarihinden, devlet geleneğinden ve millet iradesinden aldığı güçle kendi yolunu çizecektir. Çünkü bizim dış politika alayışımızın merkrzinde ideolojiler değil, ulusal çıkarlar vardır, devlet aklı vardır. Günü birlik hesaplar değil, Cumhuriyetimizin 2. yüz yılını inşa edecek stratejik vizyon vardır.

Bugün dünya artık tek kutuplu değildir. Atlantik dünyası yeniden yapılanırken, Asya küresel ekonominin ağırlık merkezi haline gelmiştir. Enerji koridorları, yapay zeka, kritik teknolojiler, sibwr güvenlik ve ticaret yolları uluslararası rekabetin yeni alanlarını oluşturmaktadır. Türkiye bu büyük dönüşümü tribünden izleyemez.

Çünkü Türkiye sıradan bir coğrafyada değildir. Karadeniz'in Akdeniz'in Balkanların ve Kafkasların kesişim noktasıdır. İşte bu yüzden Türkiye'yi stratejik merkez olarak görüyoruz.

Türkiye'nin görevi cepheleşmenin parçası olmak değil, denge kurmak güven üretmek ve bulunduğu coğrafyada istikrarın taşıyıcısı olmaktır.

Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesini de bu anlayışla değerlendiriyoruz. Mesele yalnızca zirve meselesi değil, Türkiye'nin yeni dünya düzeninde nasıl bir vizyon ortaya koyacağıdır.

"TÜRKİYE NATO'NUN İLERİ KARAKOLU DEĞİLDİR"

Şimdi gelelim, NATO Zirvesi'ne, Türkiye NATO'nun güçlü ve güvenli bir müttefikidir. Öncelikle bir NATO üyesi olarak Türkiye'nin konumunu belirtmemiz gerekiyor. Türkiye bu masaya kimseden onay almak için değil, kendi tarihinden coğrafyasından millet aklından, millet iradesinden ve cumhuriyetin bağımsızlık anlayışından aldığı güçle oturmaktadır.

CHP olarak bakışımız açıktır, Türkiye NATO ülkesidir ancak NATO'nun ileri karakolu değildir. Türkiye Avrupa güvenliğinin bir parçasıdır fakat Avrupa'nın çevresinde bekletilecek bir ülke değildir.

Türkiye, ABD ile kurumsal müttefiklik ilişkisi yürütür, fakat hiçbir büyük gücün stratejik taşeronu olmaz. Türkiye, Rusya ile de Çin ile de konuşur fakat hiçbir gücün yörüngesine giremez.

"MESELE BİR İKTİDAR BAŞARISI YA DA BİR LİDER FOTOĞRAFI DEĞİLDİR"

Bize göre bu vizyonun adı bellidir. Bağımsız, kurumsal ve üretken bölgesel güç; Türkiye. Neden bağımsızldır? Çünkü otomatik olarak hizalanmaz. Türkiye kurumsaldır çünkü dış politikayı kişisel lider ilişkileriyle değil, günlük pazarlıklarla değil, politika hesaplarına teslim ederek değil, kurumsal yapısıyla olışturur dış politikasını. Türkiye üretkendir çünkü yalnızca kendi coğrafyasından güç devşirmez. Türkiye teknoloji, savunma, diplomasi, enerji, lojistik, su güvenliği, yapay zeka, siber güvenlik ve toplumsal dayanıklılık kapasitesi üretir. Bu bağlamda, Türkiye'nin jeopolitik değeri büyüktür, fakat bir ülkenin jeopolitik değeri sürekli başkalarına hatırlatılarak verilmez. Türkiye kurumlarıyla, ekonomisiyle, hukukuyla, üretimiyle, diplomasisiyle ve toplumsal bütünlüğüyle büyür ve saygınlık kazanır.

Hiçkimse unutmasın, CHP bu devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır. Bu bağlamda Ankara Zirvesi'ne bakışımız, iktidarın dar propaganda diliyle sınırlanamaz. Mesele bir iktidar başarısı ya da bir lider fotoğrafı değildir. Mesele Türkiye'nin gelecekteki stratejik konumudur. Mesele Türkiye'nin büyük güç rekabetinde, kendisine verilen rolü mü kabul edeceği, yoksa kendi bağımsız karar alanını mı güçlendireceği meseledir. Türkiye'nin görevi kendi çevresinde savaşların büyümesini önlemek. Enerji ve tedarik haklarını güvence altına almak. Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e, Kafkasya'dan Orta Doğu'ya kadar istikrar üretmektir. Bu tarafsızlık değildir, bunun adı; cumhuriyetçi stratejik özekliktir.

Ankara Zirvesi'nde Türkiye'nin NATO'ya hatırlatması gereken temel gerçeklerden birisi de şudur: Güvenlik bölünemez. NATO güvenliği yalnızca Baltıklar ve Doğu Avrupa'dan ibaret değildir. Türkiye açısından Suriye, Irak, İran, Doğu Akdeniz, Kafkasya, terör örgütleri, göç, enerji hatları, gıda-su güvenliği ve devlet dışı silahlı aktörler de bu güvenlik mimarisinin parçalarıdır. Ancak bu toplantıda Türkiye bu başlıkları asla ve asla dar bir şikayet diliyle dillendirmemelidir. 'Bize destek verin' diyen edilgen bir üslup yerine NATO'nun stratejik bütünlüğünü hatırlatan kurucu bir dil kullanmak zorundadır.

Burada ittifak kavramını da doğru tanımlamak gerekiyor. Türkiye'nin NATO ve ABD ile ittifak ilişkisi vardır ancak bu ittifak, bir ülkenin bütün stratejik tasarımlarına kayıtsız şartsız eklemlenmek değildir. İttifak, ortak akıl, ortak güvenlik, karşılıklı saygı ve eşit egemenlik temelinde yürür. Çünkü bir müttefikin yanlış bölge politikalarına, rejim mühendisliklerine veya başka ülkelerin iç yapılarını parçalayacak projelerine destek vermek ittifak değildir, bunun adı stratejik bağımlılık olur.

Bir gerçeğin altını daha çizmem gerekiyor; dış politika yalnız, salt sınır ötesinde kurulmaz. Dış politika içerideki devlet kapasitesiyle kurulur. Ancak hukuk devleti zayıfsa, kurumlar aşınmışsa, ekonomi öngörülemezse, parlamento etkisizleşmişse, yargı bağımsızlığı tartışmalıysa, basın özgürlüğünün güvencesi yoksa Türkiye'nin dışarıdaki sözü zayıf kalır. Bu gerçekleri hatırlatmak yalnızca CHP'nin değil, her yurtseverin de temel görevidir.

"BİZ ABD'NİN ÇİN STRATEJİSİNİN TAŞERONU DEĞİLİZ"

Bu toplantıda Türkiye'nin dünyaya vereceği mesaj; biz NATO ittifakı üyesiyiz ama kimsenin ileri karakolu ya da taşeronu değiliz. Biz Avrupa güvenliğinin parçasıyız ama Avrupa'nın çevre ülkesi değil, Avrupa'nın ta kendisiyiz. Biz, ABD'nin müttefikiyiz ama ABD'nin Çin stratejisinin taşeronu değiliz. Biz, Çin ve Rusya ile konuşuruz ama onların yörüngesine girmeyiz. Bizim görevimiz büyük güçlerin projelerinden rol kapmak değil, kendi bölgemizde barış, denge ve dayanaklılık ve düzen öğretmektir. Çünkü Türkiye ittifak kurar fakat bağımlı olmaz, denge kurar fakat edilgen olmaz. Türkiye güçlü olur fakat gücünü propagandaya indirgemez.

Bugün, Türkiye'nin ihtiyacı olan şey, kişisel lider diplomasisi değil, cumhuriyetçi devlet aklıdır. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey günübirlik pazarlık değil, uzun vadeli stratejik vizyondur. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey iç politikaya dönük gösteri değil, dış politikada kurumsal sürekliliktir. CHP olarak bizim sorumluluğumuz işte buradadır. Biz, Türkiye'nin NATO içindeki yerini de, Avrupa ile ilişkilerini de ABD ile müttefiklik hukukunu da, Rusya ve Çin ile kurulacak dengeli ilişkileri de cumhuriyetin bağımsızlık çizgisi içinde ele alır ve sürdürürüz. Ne Türkiye'yi yalnızlaştırırız, ne de cumhuriyetçi stratejik özerklik anlayışına gölge düşürürüz. Türkiye'yi ne maceraya sürükleriz ne de başkalarının planlarında pasif unsur haline geliriz. Türkiye'yi kendi tarihine kendi kurumlarına, iradesine ve kendi üretim kapasitesine dayanan saygın bir bölgesel güç haline getiririz.

"TÜRKİYE MASADA KENDİSİNE YER AÇILDIĞI İÇİN DEĞİL, TARİHSEL HAKKI, STRATEJİK AĞIRLIĞI İLE MASADADIR"

Ankara Zirvesi'nde verilmesi gereken son mesaj ise şu olmalıdır: Türkiye masadadır ama Türkiye masada kendisine yer açıldığı için değil, tarihsel hakkı, stratejik ağırlığı ve cumhuriyetin bağımsızlık iradesiyle bu masadadır mesajını vermemiz gerekiyor."