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Özgür Özel ve ekibinin vergi adaletsizliklerini duyurmak için açtığı akpden.net'ten duyurduğu akıllı televizyonlarda uygulanan fiyat politikası, vatandaşın sırtına yüklenen vergi yükünü bir kez daha ortaya koydu. Etiket fiyatı 50 bin lira olan akıllı televizyon, vergiler eklenince 74 bin 263 liraya çıkıyor.

akpden.net'te duyurulan akıllı TV'ler üzerinde vergi yükü şöyle:

Türkiye'de bir vatandaşın ₺ 50.000 değerindeki akıllı televizyon alımında ürünün etiket fiyatı yalnızca başlangıçtır. TRT Bandrol Ücreti, Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ile ortaya çıkan ilave ₺ 24.263 vergi, toplam ödemeyi ₺ 74.263 seviyesine çıkaran vergi adaletsizliğinin sonucudur.

Yani evine bir televizyon almak isteyen vatandaş, ürünün neredeyse yarısı kadar bir tutarı vergi olarak ödemek zorunda kalmaktadır. Etiket ile kasa arasındaki fark, vergide adaletsizliğin vatandaşın cebindeki gerçek maliyetidir.

SATIN ALMAK İÇİN 3 AY ÇALIŞMAK GEREKİYOR

Net asgari ücretin tamamı yaklaşık 3 ay boyunca verilse, ancak verginin karşılığını öder.

8 YILLIK ELEKTRİK TÜKETİMİNE BEDEL

Dört kişilik bir ailenin yaklaşık 8 yıllık elektrik tüketimine eşdeğer. Tek televizyonda, tek seferde.

2 AYLIK TEMEL GIDA GEÇİMİ

4 kişilik bir ailenin aylık asgari gıda sepetiyle 2 ay geçinilir. AKP'nin kara düzeni bu parayı tek üründen alıyor.