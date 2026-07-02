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Kaynak: AA

Orahovica Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, okula ait spor salonunun çatısının bir kısmının fırtına nedeniyle uçtuğu, binayı su bastığı, ölü veya yaralının bulunmadığı bildirildi.

İtfaiye Birliğinden yapılan açıklamada da şiddetli yağış ve fırtınanın Vrbanovec ve Martijanec kentlerindeki çok sayıda ağacın devrilmesine neden olduğu belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin bölgede devrilen ağaçlara müdahale ettiği, çok sayıda aracın da hasar gördüğü kaydedildi.

Hırvatistan'da 40 dereceyi aşan aşırı sıcakların ardından yıldırım düşmesi sonucu çıkabilecek orman yangınlarına karşı da uyarıda bulunuldu.