Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

14 Mayıs 2026 Perşembe gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM – YENİÇAĞ

BAHİS ÇETESİNİN KASASI RASİM OZAN KÜTAHYALI MI? MASAK RAPORLARINDA ÇARPICI DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sabah saatlerinde duyurduğu yasa dışı bahis operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İktidar ayakın gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, bahis çetesinin kasası olarak görülüyor.

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ'NE OPERASYON: 20'YE YAKIN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

CHP'li Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 20'ye yakın kişi gözaltına alındı.

ÖZGÜR ÖZEL: NİHAİ HEDEF BENİM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'nin yargı eliyle herkese saldırdığını söyledi. "Gözleri dönmüş şekilde iftira atıyorlar" diyen Özel, "En yakınlarıma saldırıyorlar, asıl hedefleri benim belimi kırmak" ifadelerini kullandı.

İDDİA: MUHİTTİN BÖCEK ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İSTİFA EDEBİLİR

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında flaş bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, görevden uzaklaştırılan ve "etkin pişmanlık"tan yararlanan Muhittin Böcek’in önümüzdeki günlerde istifa edeceğini öne sürdü.

TANJU ÖZCAN'DAN İDDİANAME SONRASI İLK AÇIKLAMA: HODRİ MEYDAN

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında yürütülen rüşvet, irtikap soruşturması tamamlanmış, iddianame hazırlanmıştı. Özcan iddianame sonrası "Ben hazırım, duruşmaları takip edin" dedi.

YENİÇAĞ OKURU YİNE ÖNCE BİLDİ: ÖZKAN YALIM’IN SON İFADESİNİ SAVCI MAHKEMEYE GÖNDERDİ

YENİÇAĞ dün “Özkan Yalım’ın son ifadesinden ‘mutlak butlan’ çıktı” başlıklı haberiyle CHP kurultayı iddialarının “mutlak butlan” davasını etkileyebileceğini yazmıştı. Savcılık bugün Yalım’ın ifadesini mutlak butlan davasında kararı beklenen istinafa gönderdi. Peki, şimdi ne olacak?

AK PARTİLİ ESKİ MİLLETVEKİLİ MEHMET METİNER KKTC VATANDAŞI OLDU

AK Partili eski milletvekili Mehmet Metiner KKTC vatandaşı oldu. Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile KKTC vatandaşlığı alan 95 kişiden biri olan Metiner’in geçen ay ABD’ye yaptığı vize başvurusu reddedilmişti.

ABDULLAH GÜL'DEN 'İÇ CEPHE' UYARISI: ÖNCE KENDİ EVİMİZİN İÇİNİ DÜZENE SOKMALIYIZ

Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen 29. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde kürsüye çıkan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dünya düzenine dair ezber bozan bir manifesto yayımladı. Küresel liderlerin temel değerleri "çıkarları uğruna" terk ettiğini savundu.

EKONOMİ – YENİÇAĞ

ERDOĞAN'IN 16 YILLIK ENFLASYON HEDEFİ SON BULDU: MERKEZ BANKASI 14 YIL SONRA BİR İLKE İMZA ATTI

Merkez Bankası, 2012'den bu yana %5 olarak açıkladığı enflasyon hedefinde ilk defa artışa gitti. Erdoğan'ın %5'lik enflasyon hedefi geride kalan 14 yılda gerçekleşmedi. 2028 yılında da %5 olan hedef, Merkez Bankası tarafından %9 olarak güncellendi.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE BİR HAFTADA 6 MİLYAR DOLAR ARTIŞ YAŞANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 8 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 46 milyon dolar artarak 171 milyar 529 milyon dolar oldu.

KONUT SATIŞLARINDA GÖRÜLMEMİŞ GELİŞME, KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU

TÜİK’in nisan verilerine göre ilk el konut satışları yıllık bazda yüzde 9,6 artarken, ikinci el satışlar sınırlı geriledi. İpotekli satışlardaki güçlü yükseliş dikkat çekti.

EFSANE OTOMOTİV MARKASI İFLAS ETTİ: 79 YILLIK FABRİKA KAPANIYOR

1947’den bu yana üretimin kalbi olan İsveç’teki Trollhättan fabrikası kapanıyor. NEVS’in faaliyetlerini durdurma kararıyla birlikte Saab’ın son prototipleri, üretim ekipmanları ve Emily GT projesi de tarihe karışıyor.

YENİÇAĞ KÖŞE YAZISI

ARSLAN BULUT: "TRABZONU KAYBETMEK"

Trabzon’un Araklı ilçesinde maden çalışması yapılmasına yönelik tepkiler sürerken, konu Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de gündeme geldi...

DÜNYA – YENİÇAĞ

Şİ’DEN TRUMP’IN YÜZÜNE ŞOK SÖZLER: ÇATIŞABİLİRİZ

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Trump ile görüştüğü zirvede gündeme bomba gibi düşen sözler söyledi. Şi, Tayvan meselesinin iyi yönetilmesi gerektiğine dikkat çekerek aksi durumda iki üsber gücün ‘çatışabileceği’ uyarısı yaptı.

KÜBA'DAN ABLUKA İSYANI: AKARYAKIT KALMADI

Küba Enerji ve Madenler Bakanı Vicente de la O Levy, ABD'nin uyguladığı petrol ablukası sonrası ülkede ham petrol ve akaryakıt bulunmadığını belirtti.

ELON MUSK BÜYÜK KAVGAYA RAĞMEN TRUMP İLE ÇİN’E NEDEN GİTTİ?

ABD Başkanı Trump’ın tarihi Çin ziyaretinde uçağında olan isimlerden biri özellikle dikkat çekti. Trumo ile bir dönem büyük gerginlik yaşayan Elon Musk da ziyarette yer aldı. Musk’ın büyük kavgaya rağmen heyette yer almasının nedeni merak konusu oldu.

İSRAİL SURİYE'DE 2 SİVİLİ ALIKOYDU

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalına baskın düzenledi. Baskında 2 sivil alıkonuldu.

SPOR - YENİÇAĞ

HACIOSMANOĞLU’NDAN YABANCI KURALI VE BAHİS SORUŞTURMASI AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakem tartışmaları, yabancı hakem uygulaması, bahis soruşturmaları ve yeni yabancı kuralıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, “Ligin kaderini hakemler belirlemedi” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA- YENİÇAĞ

1) Rasim Ozan Kütahyalı’nın otobüsle Adana’ya götürülmesi gündem oldu

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında verilen gözaltı kararının ardından Adana’ya otobüsle götürüldüğü iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yolculuk sırasında çekildiği öne sürülen görüntüler kısa sürede yayılırken, kullanıcılar hem süreci hem de transfer yöntemini tartıştı. Olay, X’te günün en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

2) Fatih Terim Spor Müzesi Adana’da açılacak

Fatih Terim adına hazırlanan Fatih Terim Spor Müzesinin, Adana’da 2027 yılında hizmete açılacağı açıklandı. Müzede Terim’in kariyerine ait kupalar, formalar, fotoğraflar ve özel arşivlerin yer alacağı belirtilirken, proje futbolseverler arasında heyecan yarattı. Açıklamanın ardından sosyal medyada “İmparator’a özel müze” yorumları öne çıktı.