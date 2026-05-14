Yeniçağ Gazetesi
14 Mayıs 2026 Perşembe
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Efsane otomotiv markası iflas etti: 79 yıllık fabrika kapanıyor

Efsane otomotiv markası iflas etti: 79 yıllık fabrika kapanıyor

1947’den bu yana üretimin kalbi olan İsveç’teki Trollhättan fabrikası kapanıyor. NEVS’in faaliyetlerini durdurma kararıyla birlikte Saab’ın son prototipleri, üretim ekipmanları ve Emily GT projesi de tarihe karışıyor.

Haberi Paylaş
Efsane otomotiv markası iflas etti: 79 yıllık fabrika kapanıyor - Resim: 1

Otomotiv sektörünün köklü markalarından Saab için kapanış süreci resmen başladı. 2012 yılında iflas eden markanın varlıklarını devralan National Electric Vehicle Sweden (NEVS), faaliyetlerini tamamen durdurma kararı aldı. Bu karar doğrultusunda İsveç’in Trollhättan kentindeki üretim tesisinde kalan tüm varlıklar satışa çıkarılıyor.

1 8
Efsane otomotiv markası iflas etti: 79 yıllık fabrika kapanıyor - Resim: 2

SON ARAÇLAR AÇIK ARTIRMAYA ÇIKIYOR


Fabrikada bulunan son prototip araçlar, üretim ekipmanları ve mühendislik mirasını yansıtan parçalar açık artırma yoluyla el değiştirecek.

2 8
Efsane otomotiv markası iflas etti: 79 yıllık fabrika kapanıyor - Resim: 3

Klaravik üzerinden düzenlenecek müzayedede, Saab’ın dönüşüm sürecine ışık tutan modellerin yanı sıra binlerce yedek parça, tasarım maketleri ve arşiv niteliğindeki materyaller de koleksiyonerlere sunulacak.

3 8
Efsane otomotiv markası iflas etti: 79 yıllık fabrika kapanıyor - Resim: 4

TARİHİ FABRİKAYA SEMBOLİK VEDA


21 Mayıs’ta başlayacak açık artırma, 30 Mayıs’ta sona erecek. Sürecin son gününde Saab tutkunlarına Trollhättan fabrikasını ziyaret etme imkanı tanınacak.

4 8
Efsane otomotiv markası iflas etti: 79 yıllık fabrika kapanıyor - Resim: 5

Böylece 79 yıllık üretim geçmişine sahip tesis için sembolik bir kapanış gerçekleşmiş olacak.

5 8
Efsane otomotiv markası iflas etti: 79 yıllık fabrika kapanıyor - Resim: 6

ELEKTRİKLİ GELECEK HAYALİ DE SONA ERDİ


NEVS mühendisleri tarafından geliştirilen ve markanın yeniden doğuşunu temsil etmesi beklenen Emily GT projesi de rafa kaldırıldı.

6 8
Efsane otomotiv markası iflas etti: 79 yıllık fabrika kapanıyor - Resim: 7

Elektrikli sedan segmentinde iddialı olması planlanan model için yürütülen çalışmaların sonuçsuz kaldığı bildirildi.

7 8
Efsane otomotiv markası iflas etti: 79 yıllık fabrika kapanıyor - Resim: 8

SAAB HAKKINDA

SAAB otomobilleri (Saab Automobile AB) 1937’den 2012’ye kadar 75 yıl boyunca üretildi. İsveçli otomobil üreticisinin model yelpazesi çeşitli sınıflardan sedanlar, wagon’lar ve crossover’lardan oluşuyordu. 2011’de iflas ilan etmesine rağmen, SAAB araçları otomotiv tarihinde silinmez bir iz bıraktı.

8 8
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro