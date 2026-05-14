Otomotiv sektörünün köklü markalarından Saab için kapanış süreci resmen başladı. 2012 yılında iflas eden markanın varlıklarını devralan National Electric Vehicle Sweden (NEVS), faaliyetlerini tamamen durdurma kararı aldı. Bu karar doğrultusunda İsveç’in Trollhättan kentindeki üretim tesisinde kalan tüm varlıklar satışa çıkarılıyor.
Efsane otomotiv markası iflas etti: 79 yıllık fabrika kapanıyor
1947’den bu yana üretimin kalbi olan İsveç’teki Trollhättan fabrikası kapanıyor. NEVS’in faaliyetlerini durdurma kararıyla birlikte Saab’ın son prototipleri, üretim ekipmanları ve Emily GT projesi de tarihe karışıyor.
SON ARAÇLAR AÇIK ARTIRMAYA ÇIKIYOR
Fabrikada bulunan son prototip araçlar, üretim ekipmanları ve mühendislik mirasını yansıtan parçalar açık artırma yoluyla el değiştirecek.
Klaravik üzerinden düzenlenecek müzayedede, Saab’ın dönüşüm sürecine ışık tutan modellerin yanı sıra binlerce yedek parça, tasarım maketleri ve arşiv niteliğindeki materyaller de koleksiyonerlere sunulacak.
TARİHİ FABRİKAYA SEMBOLİK VEDA
21 Mayıs’ta başlayacak açık artırma, 30 Mayıs’ta sona erecek. Sürecin son gününde Saab tutkunlarına Trollhättan fabrikasını ziyaret etme imkanı tanınacak.
Böylece 79 yıllık üretim geçmişine sahip tesis için sembolik bir kapanış gerçekleşmiş olacak.
ELEKTRİKLİ GELECEK HAYALİ DE SONA ERDİ
NEVS mühendisleri tarafından geliştirilen ve markanın yeniden doğuşunu temsil etmesi beklenen Emily GT projesi de rafa kaldırıldı.
Elektrikli sedan segmentinde iddialı olması planlanan model için yürütülen çalışmaların sonuçsuz kaldığı bildirildi.
SAAB HAKKINDA
SAAB otomobilleri (Saab Automobile AB) 1937’den 2012’ye kadar 75 yıl boyunca üretildi. İsveçli otomobil üreticisinin model yelpazesi çeşitli sınıflardan sedanlar, wagon’lar ve crossover’lardan oluşuyordu. 2011’de iflas ilan etmesine rağmen, SAAB araçları otomotiv tarihinde silinmez bir iz bıraktı.