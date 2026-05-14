KKTC Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayınlanan kararı ile 95 kişiye KKTC vatandaşlığı verildiği resmen duyuruldu. Kararda yer alan isimlerden biri dikkat çekti. Buna göre AK Partili eski milletvekili Mehmet Metiner KKTC vatandaşı olan isimler arasında yer aldı.

Kararda Metiner'in bir akademisyen olarak edindiği tecrübeler ile KKTC'nin eğitim sektörüne yaptığı katkıların dikkate alındığı belirtildi. İlgili kararda şunlar kaydedildi:

"Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 5.3.1960 - Kahta doğumlu Mehmet Metiner'in, lstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1987 yılında mezun olduğu, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yaptığı, daha sonra Türkiye'de Bahçeşehir Üniversitesinde danışman ve öğretim görevlisi olarak çalıştığı bu süre zarfında, Siyasi Erdemler Risalesi, Devletin Beka Sorunu, ideolojik Devletten Demokratik Devlete isimli kitaplarının da içinde olduğu 9 adet kitap eserinin bulunduğu, Girişim, Yeni Zemin ve Sözleşme dergilerinin yayın yönetmenliğini yaptığı tespit edilmiş olup, lskele'de evini alarak ülkemize yerleştiği ve bir akademisyen olarak edindiği tecrübeler ile Kıbrıs Batı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı olarak ülkemiz eğitim sektörüne yaptığı katkılarda dikkate alınarak, iyi ahlak sahibi, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmayan bir kişi olduğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1)'inci fıkrasının (B) bendinin öngördüğü koşul yerine gelmiş olduğundan, Mehmet Metiner'in KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi."

Kararda Mehmet Metiner’in yanı sıra Mete Yarar’a vatandaşlık verildiği belirtildi.

ABD’YE VİZE BAŞVURUSU REDDEDİLMİŞTİ

Mehmet Metiner geçtiğimiz ay ABD’ye yaptığı vize başvurusunun reddedilmesi ile gündeme gelmişti. Metiner’in başvurusunun Dışişleri Bakanlığı’nın referans olmasına rağmen reddedilmesi dikkat çekti.

Metiner, kararın gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığını aktarırken, süreci “onur kırıcı” olarak nitelendirdi ve Türkiye ile ABD arasındaki vize uygulamalarında karşılıklılık ilkesinin işlemediğini öne sürdü.