Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2012 yılında enflasyon %5,5 iken belirlediği %5'lik enflasyon hedefi, geride kalan 14 yılda gerçekleşmedi. Enflasyonun %64'lere ulaştığı 2022 ve 2023 yıllarında bile enflasyon hedefi %5 olarak belirlenmişti.

NAS POLİTİKASI %5 HEDEF OLAN ENFLASYONU %64'E ÇIKARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Kasım 2021'de Merkez Bankası toplantısı öncesi TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" demişti. Erdoğan'ın bu söylemini takip eden yıllarda enflasyon 2022'de 64,27 ve 2023'de 64,77 olarak gerçekleşmişti

14 YIL SONRA İLK

Merkez Bankası 2012'den bu yana güncellemediği ve sabit tuttuğu enflasyon hedefini 2028 yılı için %9 olarak açıkladı. Merkez'in %9'luk enflasyon hedefinin "Tek haneli enflasyon hedefi" bandında kalması dikkat çekti.

KARAHAN, JEOPOLİTİK GELİŞMELERİ GEREKÇE GÖSTERDİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon hedeflerine ilişkin şu açıklamaları yaptı:

Jeopolitik gelişmelerde Hürmüz Boğazı'nın kapanması tedarik zincirinde aksamalara işaret etti. Enerji fiyatları yüksek seyrini koruyor. Enerji kadar yüksel olmasa da enerji dışı fiyatlar da artışta. Savaş bölgesi ve birçok ekonomi büyümesini aşağı yönlü güncelledi. Manşet enflasyon arttı. 2026 yılına ait enflasyon tahminleri hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde yukarı yönlü güncellendi.

Para politikasında dengeli seyir devam etmekte. 2025 yılında tüketimin büyümeye katkısı, 2023 yılına kıyasla belirgin olarak gerilediğini, yatırımların katkısının da yükseldiğini görüyoruz.

Sanayi üretimi takip eden iki çeyrekte görece yatay seyretti. Kapasite kullanım oranı yılın ilk çeyreğinde sınırlı arttı, nisan ayında yatay seyir izledi. Nisan ayı verileri kart harcamalarında zayıf seyrin sürdüğüne işaret ediyor. Mart ayında enerji ithalatında belirgin artışa sebep oldu. Tüm bunlara rağmen 2026 yılında cari açığın milli gelire oranının, uzun dönem ortalamanın altında seyredeceğini öngörüyoruz.

HEDEF %9 OLDU

Merkez Bankası 2026 yılı ara hedefini yüzde 24'e, 2027 için yüzde 15'e, 2028 için yüzde 9'a yükseltti. Enflasyonu 2026 sonu için yüzde 26, 2027 sonunda yüzde 15 olarak tahmin etti"