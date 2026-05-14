Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, iddianame hakkında ilk kez açıklama yaptı. İddianamede kendisinin veya yakın çevresinin 1 kuruş bile menfaat sağladığına ilişkin itham olmadığını belirten Özcan, "Bu kadar yolsuzluğu kimin için yapmışım?" dedi.
Tanju Özcan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:
Sonunda davam açılmış. Savcılığa göre türlü türlü yolsuzluklar yapmışım!
Ama günün sonunda şahsına veya yakınlarına 1 kuruşluk menfaat sağladı iddiası yok. Peki, sormak lazım o zaman;
Ben kendime veya yakınlarıma menfaat sağlamamışsam, bu kadar yolsuzluğu kimin için yapmışım?
Lütfen duruşmaları izleyin. Ben hazırım!
Hadi bakalım, hodri meydan!”