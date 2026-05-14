Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde sular durulmuyor. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile ilgili TV100 ekranlarında çarpıcı bir kulis bilgisi paylaşıldı.

ETKİN PİŞMANLIK SONRASI DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Soruşturma kapsamında Muhittin Böcek ile birlikte oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek de tutuklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde davanın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşanmış; Böcek ailesinden üç isim de "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunarak ifade vermişti.

BARIŞ YARKADAŞ: BELEDİYE BAŞKANLIĞINI NOKTALAYACAK

Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında Antalya siyasetini sarsacak iddiayı "CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, önümüzdeki günlerde görevinden istifa edecek. Artık belediye başkanlığını da noktalamış olacak." ifadeleriyle dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonu, kentin yönetim kademesine de yansımıştı. Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklanmasının ardından makamına vekaleten atama yapılmış, Böcek ise görevden uzaklaştırılmıştı.

Yarkadaş’ın iddiası gerçekleşirse, Antalya’da belediye meclisi içinde yeni bir başkanlık seçimi sürecinin başlaması bekleniyor. Kamuoyu şimdi Muhittin Böcek cephesinden gelecek resmi açıklamaya kilitlendi.