EuroLeague’de Final Four bileti son maçta sahibini buldu. Serinin beşinci ve belirleyici karşılaşmasında Valencia, sahasında ağırladığı Panathinaikos’u farklı mağlup ederek adını son dört takım arasına yazdırdı.
Ergin Ataman Valencia'da kabusu yaşadı: Kariyerinde bir ilk
EuroLeague Play-Off serisinin beşinci maçında Panathinaikos’u 81-64 mağlup eden Valencia, tarihinde ilk kez Final Four’a yükseldi. Ergin Ataman kariyerinde bir ilki yaşadı.Furkan Çelik
VALENCIA SAVUNMASI MAÇA DAMGA VURDU
Karşılaşmaya sert savunmayla başlayan Valencia, özellikle ilk yarıda rakibine kolay sayı şansı vermedi.
İspanyol ekibi devre arasına 35-23 üstün girdi.
SERİYİ 2-0'DAN ÇEVİRDİLER
Üçüncü çeyrekte farkı eritmeye çalışan Panathinaikos, son bölümde tamamen oyundan düştü. Sahadan 81-64 galip ayrılan Valencia böylelikler 2-0'dan geri geldiği seriyi 3-2 kazandı.
TARİHİNDE İLK KEZ FINAL FOUR
Bu sonuçla İspanyol temsilcisi kulüp tarihinde ilk kez EuroLeague Final Four’una yükselmiş oldu.
Valencia yarı finalde bir başka İspanyol temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak.
ERGİN ATAMAN İLKİ YAŞADI
Panathinaikos'un aldığı bu ağır yenilgi aynı zamanda Ergin Ataman’ın kariyerinde de bir ilk özelliği taşıyor.
Tecrübeli çalıştırıcı, kariyerinde ilk kez bir EuroLeague play-off serisinin beşinci maçında mağlubiyet yaşadı.
Panathinaikos böylece kendi evinde düzenlenecek Final Four'da yer alamayacak
BADIO YILDIZLAŞTI
Valencia’da Brancou Badio 20 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle maçın yıldızı oldu.
Braxton Key 12 sayı üretirken Jean Montero da 10 sayılık katkı verdi.
Panathinaikos’ta ise Nigel Hayes-Davis’in 15 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
Milli basketbolcu Cedi Osman mücadeleyi 10 sayı ile tamamladı.
ERGİN ATAMAN'DAN HAKEM ELEŞTİRİSİ
Ergin Ataman mağlubiyet sonrası şunları söyledi:
"Valencia'yı tüm sezon boyunca sergiledikleri performans, oynadıkları basketbol ve başardıkları dönüşüm için tebrik ediyorum.
Playoff serilerinde gerginlik olur ama sonuçta yenilgiyi kabullenmek zorundayız ve bu yüzden Valencia'yı tebrik etmek istiyorum. İlk yarıda hücumda çok kötü oynadık ve her şeyi kaybettik."
"Son olarak şunu söylemek istiyorum ki, istatistik tablosuna baktım ve rakamlar benzer. Üçlükler, iki sayılık atışlar neredeyse aynı, ancak serbest atışlarda büyük bir dengesizlik var; Valencia 29 atış yaparken biz 8 atış yaptık."
"Mükemmel bir takım oyunu sergilediler, agresif savunma yaptılar ve hakemler de bu tarz basketbolu beğeniyor gibi görünüyor. Eğer Final Four'da hakemlik kriterleri aynı olursa, Valencia Euroleague'i rahatlıkla kazanabilir."