CHP'li belediyelere yönelik 'yolsuzluk' operasyonu kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 'etkin pişmanlık' kapsamında verdiği son ifadenin ayrıntılarını YENİÇAĞ dün yazdı.

Yeniçağ dünkü “Özkan Yalım’ın son ifadesinden ‘mutlak butlan’ çıktı” başlıklı haberiyle Özkan Yalım’ın ifadelerindeki CHP kurultayı iddialarının “mutlak butlan” davasını etkileyebileceğini yazmıştı.

Özkan Yalım ifadesinde, CHP'nin 2023 yılındaki 38. Olağan Kurultayı sürecinde Özgür Özel adına seçim çalışması yürüttüğünü anlattı.

YENİÇAĞ dün nelere dikkat çekti?

Özkan Yalım, CHP delegelerini bazılarının çocuklarına iş karşılığı oy vereceğini söylediğini, bu delegelerin çocuklarına belediyelerde iş bulunduğunu ve CV’lerinin de telefonunda hala bulunduğunu savcılığa söyledi.

Ayrıca Özkan Yalım bahsi geçen delegelerin isimlerini de vererek çocuklarının SGK kayıtlarının da kontrol edilmesi durumunda haklılığının ortaya çıkacağını öne sürdü.

CHP’DEN YALANLAMA

Özkan Yalım’ın bu iddialarına karşılık ise CHP’den yapılan açıklamada, adı verilen delegelerin çocuklarının belediyelerde işe alınmasının söz konusu olmadığını iddia edildi.

CHP de yalanladığına göre şimdi ne olacak?

YENİÇAĞ dün şu kritik uyarıyı yapmıştı:

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı için açılan ve kamuoyunda "mutlak butlan davası" olarak bilinen yargı süreci ise istinaf aşamasında.

Bir davayı etkileyebilecek ve seyrini değiştirebilecek hatta karar verilen durumlarda bile davanın yeniden görülmesini sağlayabilecek en kritik unsur “yeni delil” durumu…

Bu delillerin sağlamlığı ortaya konulduğunda yani beyan üzerinden değil de belgelerle delegelerin “satın alındığı” sabit olduğunda “mutlak butlan” davasının seyrinin değişmesi mümkün olabilir.

SAVCILIK ÖZKAN YALIM’IN İFADESİNİ İSTİNAFA GÖNDERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifadeyi CHP'nin mutlak butlan davasının görüldüğü Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk dairesine gönderdi.

Bu noktada YENİÇAĞ’ın haklılığı ortaya çıktı. Savcılık, Özkan Yalım’ın iddialarını güçlü bularak mahkemenin incelemesini istedi. Eğer bu iddialar delillendirilirse mahkemenin kararı mutlak butlan yönünde olabilir. Ancak kuvvetli delil bulunamazsa da o halde mutlak butlan kararı çıkmayacaktır.

Bahsi geçen iddiaları YENİÇAĞ belgeler üzerinden şöyle yayınlamıştı: