İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair yaptığı açıklamalarda hakemlerden yabancı kuralına, kulüp borçlarından bahis soruşturmalarına kadar birçok konuda dikkat çeken ifadeler kullandı.

“HAKEM HATALARINDA AVRUPA'NIN ÇOK GERİSİNDEYİZ”

"UEFA yetkilileriyle konuştuk. Hakem hatası oranı olarak Avrupa'da çok gerilerdeyiz. İngiltere'deki hatalar burada olsa yer yerinden oynar.

Türkiye'nin en büyük rezilliği bu. İngiltere'de kaç dakika maç sonu yorum yapıyorlar? O yorumları yapanların %80'i kendi hakemliklerini ve TFF'deki yöneticilik dönemlerini hatırlasınlar. Onların talimatla 5-0, 6-0 maç bitirdiğini biliyorum. Orada talk show gibi maç sonu programı yapamazsınız.

Ben doğruları yapıyorum, memnun olan olsun. Herkes memnunsa işini doğru yapmıyorsundur. Adalet ve şeffaflıktan taviz vermedik, vermeyeceğiz. Maçların sahada kazanılmasını istiyoruz."

YABANCI HAKEM KONUSU

"Yabancı hakem bir sefere mahsustu. Kendi hakemlerimizi korumak için yaptık. Avrupa'nın en az hata yapan hakemleri bizde. Yabancı hakeme niye ihtiyacımız olsun ki."

“DÜNYA KUPASI'NDA TÜRK HAKEM OLMAMASI BENİM SORUNUM DEĞİL”

"Süleyman Demirel'in bir sözü vardı 'Benzin vardı da biz mi içtik' diye. Hakemler travmaya uğradı. Bir tane elit hakem var; Halil Umut Meler. Onun da tasvip etmediğimiz, nahoş olaydan ötürü dengesi bozuldu. Yeni toparlandı, kendine geldi.

Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakem Dünya Kupası'nda yok. Türk hakem neden yok, faturasını kimse bana kesemez.

Bizim genç hakemlerimiz, kadın hakemlerimiz Avrupa'da nasıl maçlar alıyorlar. Sıradaki Avrupa Şampiyonası ve ondan sonraki Dünya Kupası'na kaç tane hakemimiz gidecek göreceksiniz. FIFA hakemi yapacağız. 2 sene profesyonel liglerde hakemlik yapması lazım, yok. Biz gençleştirme operasyonu yaptık.

Bu hakemler yetişti, elit hakem olacaklar. Normalde 4 senede elit hakem olunuyor ama inşallah daha erkene çekeceğiz. Meyveleri sonra alacağız."

“LİGİN SONUCUNU HAKEMLER BELİRLEMEDİ”

"Hakemlerin hataları oldu ama sonuçta bir şeyi belirlemediler. Ligin kaderini hakemler belirlemedi ama eskiden belirliyordu."

KULÜPLERİN BORÇLARI

"UEFA ve FIFA'nın talimatları var, ona göre hareket ediyoruz. Biz bu konuda çok mesafeler aldık. Yıllardır UEFA söylüyordu, yapılmıyordu. Biz tek tip sözleşmeye geçtik.

Kulüp başkanı kadroyu kuruyor, hoca başarısız olunca gidiyor. Sonra 'Bu benim kadrom değil' diyor. Halbuki o kulübün kadrosu."

YABANCI KURALI

"Seneye açıkladığımız kuralda değişiklik yok. 12+2 yabancıydı, 10+4 yabancı olacak. Onu geçen seneden ilan etmiştik."

YAYIN GELİRİNDEKİ ŞAMPİYONLUK PAYI

"İngiltere'de eşit dağıtım yüzde 50, Fransa'da yüzde 50, Almanya'da yüzde 53. Bizde yüzde 37. Orada bir adaletsizlik vardı. Biz yüzde 11'i alıp yüzde 37'nin üstüne koyduk."

SÜPER LİG'DE ASGARİ ÜCRET ALAN FUTBOLCU VAR MI?

"Asgari ücretli oyuncu yoktur Süper Lig'de, Amatör Lig'de bile yoktur."

BAHİS KONUSU

"Bahis konusu farklı bir konu. Hakemlerin de 3'te 1'i gitti. Yapılması gerekiyordu. Futbolun temiz olması çocuklarımıza borcumuzdur.

Ankara Belediye - Nazilli maçında sıkıntı vardı. Sonra iki takımın da oyuncusu, malzemecisi ve yöneticisinin beraberliğe bahis oynadığı ortaya çıktı. Bakanlığa yazdık, operasyon başladı."

İMAR İDDİALARI

"Oranın imarı 1988'de yapılmış. Bizim projenin flamingo alanıyla ilgisi yok. Tam çevreci proje yapıyoruz.

Futbolculara hediye veriyorum diye imar mı verecekler bana. Bu kadar ahlaksızlık olmaz."