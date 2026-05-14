Ehliyet yenilemede yeni dönem: 65 yaş üstüne sıkı takip geliyor artık 3 yılda bir rapor şart

Sabah Gazetesinin haberine göre 65 yaşını geçen sürücüler, her üç yılda bir sağlık raporu alarak ehliyetlerini yenilemek zorunda olacak.

80 yaşını aşan vatandaşlar için ise bu süre iki yıla indirildi. Böylece yaşlı sürücülerin hem sağlık kontrolleri hem de ehliyet yenileme işlemleri daha sık takip edilecek.