Yeniçağ Gazetesi
14 Mayıs 2026 Perşembe
İstanbul 14°
Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı: Süper Lig'in parlayan yıldızı bitiyor

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Galatasaray’ın da ilgilendiği Süper Lig’in parlayan yıldızını kadrosuna katmak için önemli aşama kaydetti. İşte detaylar…

Süper Lig ekipleri, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği’ni mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor ise Konyaspor ile oynanacak final maçına hazırlanırken bir yandan da kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bordo-mavili ekibin, Çaykur Rizespor forması giyen Mithat Pala transferinde önemli mesafe kat ettiği öne sürüldü.

Fotomaç’ın haberine göre Trabzonspor, 25 yaşındaki oyuncu için Rizespor’dan görüşme izni aldı ve yapılan temaslarda prensip anlaşmasına vardı. Mithat Pala, son zamanlarda gösterdiği performansla Süper Lig'de parlamaya devam ediyor.

TAKAS FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Trabzonspor’un transferi bonservis bedeli ödemeden takas yöntemiyle bitirmek istediği, bu kapsamda Muhammed Cham’ın Rizespor’a önerilebileceği iddia edildi.

GALATASARAY İDDİASI DA GÜNDEMDE

Öte yandan Mithat Pala’nın isminin Galatasaray ile de anıldığı, ancak oyuncu tarafının Trabzonspor'a daha yakın olduğu iddia edildi.

SEZON PERFORMANSI

Orta saha, sağ bek ve sol bek bölgelerinde görev yapabilen Mithat Pala, bu sezon 34 maçta forma giyerek 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

