TÜİK’in nisan verilerine göre ilk el konut satışları yıllık bazda yüzde 9,6 artarken, ikinci el satışlar sınırlı geriledi. İpotekli satışlardaki güçlü yükseliş dikkat çekti.

İLK EL KONUT SATIŞLARI YÜKSELDİ

Türkiye genelinde ilk el konut satışları nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artarak 40 bin 306’ya ulaştı. Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 31,8 olarak kaydedildi.

İKİNCİ EL SATIŞLARDA SINIRLI GERİLEME

İkinci el konut satışları ise aynı dönemde yüzde 0,3 düşüşle 86 bin 502 oldu. Toplam satışlar içinde ikinci el konutların payı yüzde 68,2 ile ağırlığını korudu.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Finansman tarafında dikkat çeken gelişme ipotekli satışlarda yaşandı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları nisan ayında yıllık bazda yüzde 40,5 artarak 25 bin 771’e yükseldi. Buna karşın diğer satış türleri yüzde 4 azalışla 101 bin 37 olarak gerçekleşti. İpotekli satışların toplam içindeki payı yüzde 20,3 oldu.

ARINDIRILMIŞ VERİLERDE KARIŞIK SEYİR

Takvim etkisinden arındırılmış verilere göre ilk el konut satışları yıllık bazda yüzde 2,9 artarken, ikinci el satışlar yüzde 6,1 geriledi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış aylık verilerde ise ilk el satışlar yüzde 5,4 artış gösterirken, ikinci el satışlar yüzde 0,5 yükseldi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞI 25 BİN 771

TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ KONUT SATIŞI YÜZDE 2,9 ARTTI

YABANCILARA BİN 516 KONUT SATIŞI

Yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 oranında azalarak bin 516 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 oranında azalarak 5 bin 681 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 263 ile Rusya Federasyonu, 110 ile Çin ve 100 ile İran vatandaşlarına yapıldı.

İŞ YERİ SATIŞLARI

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 oranında artarak 4 bin 301 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 oranında artarak 11 bin 393 oldu.

İPOTEKLİ İŞ YERİ SATIŞLARI 758 OLDU

Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 102,1 oranında artarak 758 oldu. Diğer iş yeri satışları ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 oranında artarak 14 bin 936 oldu.

TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İLK EL İŞ YERİ SATIŞLARI YÜZDE 7,4 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 7,4 arttı; ikinci el iş yeri satışları yüzde 2,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 10,0 arttı; ikinci el iş yeri satışları yüzde 8,8 arttı.