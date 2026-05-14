Beşiktaş, TFF 1. Lig'in 2 yıldızını transfer etmek istiyor: Yerli harekatı

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, yerli isimlere yönelmek istiyor. TFF 1. Lig'in 2 yıldızı da gündemi geldi.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Süper Lig ekipleri önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Bu sezon beklentinin altında kalan Beşiktaş da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaz transfer dönemi için yerli oyunculara yönelik hazırlanan liste üzerinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, listenin öncelikli ismi Salih Özcan olarak öne çıkıyor. Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu için Beşiktaş’ın yaklaşık iki ay önce ilk resmi temasları gerçekleştirdiği öğrenildi.

Salih Özcan’ın tecrübesi ve orta sahadaki etkili performansı, siyah-beyazlıların transfer planlamasında önemli bir yer tutuyor.

DÖRT KOLDAN TRANSFER ATAĞI

Beşiktaş’ın yalnızca Salih Özcan’la sınırlı kalmadığı, farklı bölgeler için de girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi.

Yusuf Sarı için Başakşehir ile temas kurulduğu, Fenerbahçe’de yeterince forma şansı bulamayan Oğuz Aydın’ın da gündemde olduğu belirtildi.

TFF 1. LİG'İN 2 YILDIZI GÜNDEMDE

Ayrıca Bodrum FK formasıyla 1. Lig’de dikkat çeken Ali Habeşoğlu forvet hattı için değerlendiriliyor.

Kaleci transferi kapsamında ise Pendikspor’da forma giyen ve bonservisi Başakşehir’de bulunan Deniz Dilmen için görüşmelerin hızlandırıldığı kaydedildi.

