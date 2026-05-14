ABD Başkanı Donald Trump, 8,5 yıl aradan sonra Çin’e resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette ABD heyetinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Beyaz Saray Müsteşarı Stephen Miller’ın yanı sıra dünyanın en zengin iş adamları da yer aldı.

ABD heyetindeki iş adamları içindeki en dikkat çeken isim ise Tesla ve Space X’in kurucusu Elon Musk oldu. Trump’ın ikinci defa seçilmesinde büyük rol oynayan dünyanın en zengin iş adamı, sonrasında yaşanan gerginlik sonrası Beyaz Saray’daki görevinden istifa etti. Elon Musk’ın yaşanan gerginlikte Trump’a yönelik sert sözleri dikkat çekmişti.

ELON MUSK VE TRUMP ARASINDAKİ KAVGA NASIL BAŞLADI?

ABD Başkanı Donald Trump ve Musk arasındaki geçen yılın mayıs ayında başlayan gerilim haziran ayında karşılıklı sert açıklamalarla söz düellosuna dönüştü. Trump ve Musk hem birbirlerini tehdit etti hem de hakaret içeren sözler söyledi. Musk, Trump'ın isminin Jeffrey Epstein belgelerinde olduğunu iddia etti. ABD Başkanı Trump ise "Elon'u düşünmüyorum bile. Bir sorunu var. Zavallı adamın gerçekten bir sorunu var" şeklinde yanıt verdi.

Musk seçim kampanyasında Trump'a büyük maddi destek vermiş, yaklaşık 250 milyon dolar harcamıştı. Musk yaptığı paylaşımlardan birinde, "Ben olmasam kazanamazdı" ifadesini de kullandı.

Trump ikinci kez ABD Başkanı seçilip 20 Ocak'ta görevi devralmasının ardından Musk'ı yeni oluşturduğu Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirmişti. Seçim zaferinin sembol isimlerinden olan Musk, Trump'ın danışmanlığı görevini Mayıs ayı içinde bıraktı.

Elon Musk büyük gerginlik sonrası yaptığı bir açıklama Trump’a yönelik bazı paylaşımlarından pişman olduğunu dile getirdi.

ÇİNLİLERİN KARMAŞIK FİKİRLERİ VAR

Elon Musk’ın Trump ile arasının açılmasına rağmen Çin ziyaretinde yer alması bazı çevreler tarafından sürpriz bir gelişme olarak görülmüyor. Çünkü ünlü milyarderin Çin’de devasa yatırımları bulunuyor.

Reuters’te yer alan habere göre Çin’de Elon Musk hakkında karmaşık fikirler bulunuyor. Ünlü milyarder bir yandan vizyoner bir lider olarak övülürken, diğer yandan müşteri şikayetlerini ele alış biçimi nedeniyle Çinli düzenleyiciler ve kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

TESLA’NIN ETKİSİ SÜRÜYOR

Her ne kadar Tesla, teknoloji ve fiyat konusunda Çinli elektrikli araç üreticilerinin baskısı altında olsa da, şirket ve Musk Çin’de hala önemli bir etkiye sahip.

Brookings Enstitüsü’nden teknoloji uzmanı Kyle Chan’a göre bunun temel nedeni, Musk’ın iş alanlarının Pekin’in öncelikleriyle büyük ölçüde örtüşmesi.

Chan, “Pekin’in teknoloji önceliklerine baktığınızda, bunların Elon Musk’ın faaliyet alanlarıyla neredeyse birebir örtüştüğünü görürsünüz” sözlerini kullandı.

Bu alanlar arasında elektrikli araçlar, otonom sürüş, yapay zeka, insansı robotlar, beyin-bilgisayar arayüzleri ve uydu teknolojileri yer alıyor.

Chan’a göre Tesla’nın otonom sürüş teknolojisi hala Çin’de sektör standardı olarak kabul ediliyor.

ÇİNLİ ÜRETİCİLER TESLA’DAN İLHAM ALIYOR

Çinli otomobil üreticisi Chery’nin Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue, Reuters’a verdiği röportajda şirketin Tesla ve Toyota’dan ilham aldığını söyledi.

Chery’nin hedefi, Tesla’nın yenilikçi yaklaşımını Toyota’nın kalite odaklı üretim anlayışıyla birleştirmek.

2018 yılında Tesla, Çin’de yerel ortak olmadan üretim tesisi kurmasına izin verilen ilk yabancı otomobil şirketi olmuştu.

Şirket, geçen yıl Çin’de yaklaşık 626 bin araç satarak elektrikli ve hibrit araç satışlarında ülkenin en büyük beşinci üreticisi oldu. Çin, Tesla’nın toplam gelirinin yaklaşık beşte birini oluşturdu.

Otomotiv analisti Felipe Munoz’a göre Tesla’nın batarya performansı ve yazılım odaklı araç tasarımı, Çinli üreticiler için önemli bir ilham kaynağı oldu.

Pandemi döneminde geleneksel otomobil üreticileri kapanmalar ve çip kriziyle mücadele ederken, Çinli şirketler Tesla araçlarını inceleyerek kendi versiyonlarını geliştirmeye odaklandı.

YENİ YATIRIMLAR VE DÜZENLEYİCİ ENGELLER

Musk’ın bu haftaki ziyareti, Çinli tedarikçilerden 2,9 milyar dolarlık güneş paneli ekipmanı satın alma planlarının gündemde olduğu bir döneme denk geliyor.

Ancak Çin’in gelişmiş teknolojilerin ABD’ye ihracatını sınırlamayı değerlendirmesi, bu planları zorlaştırabilir.

Tesla ayrıca “Full Self-Driving” sürüş destek sisteminin yaygınlaştırılması için Çinli düzenleyicilerden onay almaya çalışıyor.