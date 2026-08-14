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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ – 14 Ağustos Cuma gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM

DERVİŞOĞLU'NDAN İSTİFA SONRASI İLK YORUM: İLK KEZ İHANETE UĞRAMIYORUZ…

İYİ Partili Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş'ın partiden istifa ederek AK Parti'ye geçmesine ilk tepki geldi. Dervişoğlu "Bu siyasi namus bataklığında siz boğulacaksınız, biz değil!.." dedi.

MANSUR YAVAŞ'IN İYİ PARTİ İDDİALARINA YANITI SERT OLDU: SÖZÜM VARSA O AÇIKLAMAYI BİZZAT YAPARIM

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara yanıt verdi.

AK PARTİ'YE 2 MİLLETVEKİLİ 1 BELEDİYE BAŞKANI KATILACAK: YENİ YOL GRUBU VEDA EDECEK

AK Parti bugün 25. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Görsel şölen, tarihi mesajlar, gelecek misyon ve vizyonunun paylaşılacağı etkinlikte Erdoğan 3 vekil ve 1 belediye başkanına rozet takacak.

YARGITAY'DAN FAZLA MESAİ KARARI: TANIK SİSTEMİ SİL BAŞTAN DEĞİŞTİ

Yargıtay’dan emsal bir karar geldi. Uzun yol çalışanlarının fazla mesai taleplerine ilişkin yeni bir dönem başladı.

MİT VE BAKAN GÜRLEK’İN ADINI KULLANDILAR: 100 BİN DOLARLIK PLAN BOZULDU

Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp Adalet Bakanı Akın Gürlek’in adını kullanarak dolandırıcılık yapan 3 kişilik çete çökertildi. Ankara ve İstanbul’da düzenlenen operasyon şüphelilerin adliyede bir dosyada işlem yapmak için 100 bin dolar ve 100 bin lira para istedikleri iddia edildi.

SON ANKETTE ÇARPICI SONUÇLAR: MHP BARAJ ALTI YENİ PARTİ BİRİNCİ PARTİ

Son anket sonuçlarında MHP'ye soğuk duş. Çerçeve yasanın TBMM'de kabul edilip PKK'lıları siyasete kazandırma projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte MHP anketlerde gerilemeye devam ediyor. Global Araştırma'nın anketinde MHP baraj altı kaldı.

EKONOMİ

ŞİMŞEK'TEN AYNI NAKARAT, MERKEZ'DEN İTİRAF: EMEKLİ VE MEMUR BU HESABA İSYAN EDECEK

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan dezenflasyon sürecindeki "kısmi başarısızlığı" kabul edip yıl sonu hedefini yüzde 28'e çekerken; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sürece iyimser yaklaşımlarına devam etti.

SGK UZMANI İSA KARAKAŞ'TAN EMEKLİ MAAŞ UYARISI: FARK BÜYÜK, SENE SONUNU BEKLEMEYİN

SGK Uzmanı İsa Karakaş, katıldığı YouTube yayınında emeklilik planlaması yapan milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kritik açıklamalarda bulundu. İşte milyonlarca emeklinin maaşını ilgilendiren kritik detaylar...

ATM'DEN PARA ÇEKERKEN BU 6 KURALI UYGULAYIN: UZMANLARDAN HAYATİ UYARI

Gelişen teknolojiyle birlikte kart kopyalama (skimmer), gizli kamera ve sahte tuş takımı gibi dolandırıcılık yöntemleri artış gösterdi. Siber güvenlik uzmanları ve emniyet birimleri, ATM önünde maddi kayıp yaşamak istemeyen vatandaşlar için hayati önem taşıyan 6 altın kuralı açıkladı.

DÜNYA

NATO HAVA SAHASINA GİREN İHA'YI TÜRK JETLERİ DÜŞÜRDÜ

Letonya hava sahasını ihlal eden insansız hava aracı, bölgede görev yapan Türk F-16'ları ve İtalyan Eurofighter savaş uçakları tarafından düşürüldü. NATO Sözcüsü Allison Hart, İttifak'ın 7 gün 24 saat her türlü tehdide karşı hazır olduğunu vurguladı.

DÜŞEN ABD UÇAĞINDA 'DENİZANASI' GİZEMİ: İRAN’IN TAKTİĞİ PENTAGON’U ŞAŞIRTTI

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-15E savaş uçağının düşürülmesinde İran İHA'larının keşif ağı olarak kullanıldığı belirlendi. İHA'ların ulaştırdığı anlık konum, hız ve rota bilgileriyle yerdeki hava savunma füze ekibinin uçağı hedef alarak vurduğu öne sürüldü.

ABD'DE PSİKOLOJİK YIKIM: DEV UÇAK GEMİSİ BÖLGEDEN ÇEKİLİYOR

Aylardır limana uğramayan USS Abraham Lincoln'de intihar girişimleri ve hijyen sorunları yaşandığı iddiaları ABD Senatosu'na taşındı. Savunma Bakanlığı iddiaları reddetse de bölgedeki uçak gemisi krizinin ardından görev değişim takvimi öne çekildi.

SPOR

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA BÜYÜK FIRSAT YAKALADI

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş'ın Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup ederek play-off'a yükselmesiyle birlikte Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sıradaki yerini korudu.

FENERBAHÇE'NİN YENİ YILDIZI ROMELU LUKAKU'DAN İDDİALI AÇIKLAMALAR

Sarı-lacivertli ekibin Napoli'den kadrosuna kattığı Belçikalı golcü Romelu Lukaku için düzenlenen imza töreninde, futbolcunun fiziksel durumuyla ilgili soru salonda eğlenceli anlara sahne oldu.

YAZAR

SELÇUK GEÇER YAZDI: MERKEZE BAK MERKEZE

Merkez Bankası gıda enflasyonu tahminini de yüzde 26,3’ten yüzde 28,5’e yükseltti.

Al sana bir itiraf daha… Yani diyor ki Merkez Bankası: Millete ucuz gıda yok!

Ekmek fiyatı yine yükselecek… Et tamamen lüks olacak… Sebze ve meyve bile fakir fukara için kâbusa dönüşecek. Genel enflasyon tahmini yüzde 28’e yükselirken gıda tahmininin yüzde 28,5’e çıkarılması, mutfaktaki yangının devam edeceğinin açık ilanıdır.