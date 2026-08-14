İYİ Partili Ömer Karakaş partisinden istifa etti, AK Parti'ye geçti. Karakaş, çerçeve yasa oylamaları sırasında “evet” oyu verenleri ihanetle suçlamış, çok sert eleştiriler yöneltmişti.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan "istifa" sonrası gelen ilk açıklama dikkat çekti. Dervişoğlu "Bu siyasi namus bataklığında siz boğulacaksınız, biz değil!.." dedi.

"BU SİYASİ NAMUS BATAKLIĞINDA SİZ BOĞULACAKSINIZ, BİZ DEĞİL!"

Dervişoğlu'nun beğeni ve yorum yağan paylaşımı şöyle;

"Her cepheden saldırdıklarına göre, bilin ki doğru yoldayız. İlk kez eksilmiyoruz... İlk kez bölünmüyoruz… İlk kez ihanete uğramıyoruz… Gönderdiğiniz akbabaların kopardığı et, bizi hem acıtmaz hem de tüketmez. Bu siyasi namus bataklığında siz boğulacaksınız, biz değil!.."

Öte yandan Karakaş, uzun yıllar Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürlüğünü yapmış, daha sonrasında İYİ Parti’ye geçerek milletvekili seçilmişti.

Karakaş’ın Meclis’te yaptığı son açıklamada "Bugün sizlerin önünde iki yol var. Vereceğiniz bu kararla ya torunlarınız sizinle gurur duyacak ya da onları ömür boyu taşıyacakları bir utançla yaşatacaksınız. Ya Şeyh Sait ve Seyit Rıza’nın uzantılarını affedeceksiniz ya da Topal Osman’ın, Diyap Ağa’nın, Kâzım Karabekir’in ve Fevzi Çakmak’ın yaptıklarını yapacaksınız. Ya Sevr’e boyun eğen Damat Ferit gibi tarihin utanç sayfasında anılacaksınız ya da ihanete karşı dimdik durup; “Ya istiklal ya ölüm!” diyerek Millî Mücadele’yi başlatan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları gibi kahraman olarak anılacaksınız." demişti.