Demirören kumardan para basıyor: 800 milyon dolarlık ticari sır

2020 YILINDA MİLLİ PİYANGOYU ALDI

Milli Piyango, 2019 'da yapılan ihale ile 2020 ve sonrası için Demirören tarafından satın alınmıştı. Daha önce sadece 6 olan Milli Piyango oyun sayısı 6 yılda 141'e yükseldi. “Arkadaşını getir kazan” gibi kampanyalar da başladı. Süper Çarpan, Şans Kıvılcımı, Şans Püskürten Ejderha gibi yeni oyunlar geldi.