Borç batağında olan yurttaşın kolay yoldan para kazanma olarak gördüğü ancak gerçek bir çıkışın olmadığı kumar bataklığı, Milli Piyango (MP) tarafından vatandaşa teşvik olarak sunuldu.
Demirören kumardan para basıyor: 800 milyon dolarlık ticari sır
2019 yılında Milli Piyango'nun teliflerini alan ve işletmecisi olan Demirören, vatandaşa kumar teşvikleriyle gündeme geliyor. Milli Piyango'da sanal kumar oyunu sayısı 141'e yükseldi. Kumara teşvik için Milli Piyango, "Arkadaşını getir, kazan" kampanyası başlattı.Aykut Metehan
Online kumarı bir oyun olarak sunan MP, vatandaşı borç batağından kumar batağına sürükledi.
2020'de ihalesi Milli Piyango'nun şans oyunları 'Arkadaşını getir kazan' kampanyası başlattı. YENİ Partili Mustafa Sarıgül, “Bunlar kontrolden çıktı” diye uyardı.
2020 YILINDA MİLLİ PİYANGOYU ALDI
Milli Piyango, 2019 'da yapılan ihale ile 2020 ve sonrası için Demirören tarafından satın alınmıştı. Daha önce sadece 6 olan Milli Piyango oyun sayısı 6 yılda 141'e yükseldi. “Arkadaşını getir kazan” gibi kampanyalar da başladı. Süper Çarpan, Şans Kıvılcımı, Şans Püskürten Ejderha gibi yeni oyunlar geldi.
YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise her kalemde vergiler yükselirken şans oyunlarında indirildiğini belirterek eleştirilerde bulundu.
Sarıgül, “İktidar bir yandan yasa dışı bahisle mücadele ettiğini öne sürüyor, diğer yandan şans oyunlarını teşvik ediyor, bu oyunlar kontrolden çıktı. Son 8 ayda 56 yeni bahis oyunu devreye girdi, 6 ayda 38 milyar 630 milyon TL şans oyunu vergisi toplandı” dedi.
Sarıgül, iktidarın 67 milyar TL vergi geliri tahmin ettiğini ancak yılsonunda 80 milyarın aşılacağını kaydetti ve şunları söyledi:
VERGİLERİ DE DÜŞÜRÜLDÜ
“7 Temmuz 2023 tarihinde bebek bezinden mamasına, hijyen ürünlerinden mutfağına kadar her türlü ürünün vergisi arttırıldı. Aynı gün şans oyunları vergisi de arttırıldı. Ancak 6 ay sonra 1 Ocak 2024 tarihinde sadece şans oyunları vergisi yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi.
At yarışları vergisi yüzde 14'den yüzde 7'ye, spor müsabakalarındaki yüzde 10 vergi yüzde 5'e düşürüldü. O tarihten bugüne kadar online oyun sayısında yaklaşık yüzde 500'ün üzerinde bir artış yaşanmıştır. 25 olan oyun sayısı 141 oldu.”
800 MİLYON DOLARLIK TİCARİ SIR
Ziraat Bankası'ndan alınan 800 milyon dolarlık kredi ile Yıldırım Demirören tarafından satın alınan Doğan Medya Grubu'nun (Demirören Medya) ödeme istikrarı kamuoyunda tartışılırken, 2036 yılına kadar yapılandırılan borcun akıbeti için ticari sır denmişti.