AK Parti'nin haftalardır hazırlandığı 25. yıl dönümü etkinliği için geri sayım başladı. AK Parti kaynaklarının "tarihi bir konuşma olacak" dediği Erdoğan'ın mesajları merakla beklenirken, iki vekil ve 1 başkana rozet takılacak.
AK Parti'ye 3 milletvekili 1 belediye başkanı katılacak: YENİ YOL grubu veda edecek
AK Parti bugün 25. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Görsel şölen, tarihi mesajlar, gelecek misyon ve vizyonunun paylaşılacağı etkinlikte Erdoğan 3 vekil ve 1 belediye başkanına rozet takacak.Aykut Metehan
Gazeteci İsmail Saymaz, bugün AK Parti'ye katılacak isimleri açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde çerçeve yasaya 'Hayır' oyu kullanan ve İYİ Parti'den istifa eden Mehmet Mustafa Gürban, bugün resmen AK Parti'ye geçecek.
AK Parti için kritik bir diğer transfer de Gelecek Partisi'nden olacak. 2023 yılında CHP listelerinden seçilen İzmir milletvekili Mustafa Bilici de bugün AK Parti'ye katılacak.
Bilici'nin YENİ YOL grubundan ayrılması kritik bir önem taşıyor.
TBMM'de siyasi parti gruplarının oluşturulabilmesi için en az 20 milletvekili olması gerekiyor.
Ancak Bilici'nin istifasıyla YENİ YOL grubunun vekil sayısı 19'a düşecek ve YENİ YOL grubu fiili olarak dağılacak. Grup toplantısı düzenleyemeyecek.
CHP'den istifa eden Ümit Dikbayır'ın da AK Parti'ye geçmesi bekleniyor.
CHP’den istifa eden Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu da, bugün AK Parti’ye katılacak.
Program kapsamında başka katılımların ve sürprizlerin de olabileceği konuşuluyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bugün AK Parti'ye katılması beklenmiyor.