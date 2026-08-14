Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AK Parti'ye 3 milletvekili 1 belediye başkanı katılacak: YENİ YOL grubu veda edecek

AK Parti'ye 3 milletvekili 1 belediye başkanı katılacak: YENİ YOL grubu veda edecek

AK Parti bugün 25. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Görsel şölen, tarihi mesajlar, gelecek misyon ve vizyonunun paylaşılacağı etkinlikte Erdoğan 3 vekil ve 1 belediye başkanına rozet takacak.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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AK Parti'ye 3 milletvekili 1 belediye başkanı katılacak: YENİ YOL grubu veda edecek - Resim: 1

AK Parti'nin haftalardır hazırlandığı 25. yıl dönümü etkinliği için geri sayım başladı. AK Parti kaynaklarının "tarihi bir konuşma olacak" dediği Erdoğan'ın mesajları merakla beklenirken, iki vekil ve 1 başkana rozet takılacak.

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AK Parti'ye 3 milletvekili 1 belediye başkanı katılacak: YENİ YOL grubu veda edecek - Resim: 2

Gazeteci İsmail Saymaz, bugün AK Parti'ye katılacak isimleri açıkladı.

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AK Parti'ye 3 milletvekili 1 belediye başkanı katılacak: YENİ YOL grubu veda edecek - Resim: 3

Geçtiğimiz günlerde çerçeve yasaya 'Hayır' oyu kullanan ve İYİ Parti'den istifa eden Mehmet Mustafa Gürban, bugün resmen AK Parti'ye geçecek.

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AK Parti'ye 3 milletvekili 1 belediye başkanı katılacak: YENİ YOL grubu veda edecek - Resim: 4

AK Parti için kritik bir diğer transfer de Gelecek Partisi'nden olacak. 2023 yılında CHP listelerinden seçilen İzmir milletvekili Mustafa Bilici de bugün AK Parti'ye katılacak.

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AK Parti'ye 3 milletvekili 1 belediye başkanı katılacak: YENİ YOL grubu veda edecek - Resim: 5

Bilici'nin YENİ YOL grubundan ayrılması kritik bir önem taşıyor.

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AK Parti'ye 3 milletvekili 1 belediye başkanı katılacak: YENİ YOL grubu veda edecek - Resim: 6

TBMM'de siyasi parti gruplarının oluşturulabilmesi için en az 20 milletvekili olması gerekiyor.

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AK Parti'ye 3 milletvekili 1 belediye başkanı katılacak: YENİ YOL grubu veda edecek - Resim: 7

Ancak Bilici'nin istifasıyla YENİ YOL grubunun vekil sayısı 19'a düşecek ve YENİ YOL grubu fiili olarak dağılacak. Grup toplantısı düzenleyemeyecek.

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AK Parti'ye 3 milletvekili 1 belediye başkanı katılacak: YENİ YOL grubu veda edecek - Resim: 8

CHP'den istifa eden Ümit Dikbayır'ın da AK Parti'ye geçmesi bekleniyor.

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AK Parti'ye 3 milletvekili 1 belediye başkanı katılacak: YENİ YOL grubu veda edecek - Resim: 9

CHP’den istifa eden Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu da, bugün AK Parti’ye katılacak.

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AK Parti'ye 3 milletvekili 1 belediye başkanı katılacak: YENİ YOL grubu veda edecek - Resim: 10

Program kapsamında başka katılımların ve sürprizlerin de olabileceği konuşuluyor.

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AK Parti'ye 3 milletvekili 1 belediye başkanı katılacak: YENİ YOL grubu veda edecek - Resim: 11

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bugün AK Parti'ye katılması beklenmiyor.

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