1 milyon 250 bin liranın aylık mevduat faizi değişti: İşte bankaların oranları

Akbank
Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı:%41,5
Net Kazanç: 37.520,55 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.287.520,55 TL
Akbank
Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı:%41,5
Net Kazanç: 37.520,55 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.287.520,55 TL
Garanti BBVA
E-Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,25
Net Kazanç: 37.294,52 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.287.294,52 TL
QNB
Kazandıran Günlük Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 35.141,98 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.285.141,98 TL
TEB
Marifetli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 35.552,17 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.285.552,17 TL
ING
Turuncu Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 36.372,97 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.286.372,97 TL
Denizbank
Kaptan Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44,5
Net Kazanç: 36.779,82 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.286.779,82 TL
Yapı Kredi
Sınırsız Hesap TL
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 36.100,4 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.286.100,4 TL