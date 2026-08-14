SGK Uzmanı İsa Karakaş, katıldığı YouTube yayınında emeklilik planlaması yapan milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kritik açıklamalarda bulundu. "2026’da mı yoksa 2027’de mi emeklilik dilekçesi verilmeli?" sorusuna yanıt arayan Karakaş; enflasyon senaryoları, kıdem tazminatı tavanı ve özel sektör çalışanlarının banka promosyonu mağduriyeti hakkında çarpıcı değerlendirmeler yaptı.
SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli maaş uyarısı: Fark büyük, sene sonunu beklemeyin
SGK Uzmanı İsa Karakaş, katıldığı YouTube yayınında emeklilik planlaması yapan milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kritik açıklamalarda bulundu. İşte milyonlarca emeklinin maaşını ilgilendiren kritik detaylar...Cemile Kurel
2026 mı, 2027 mi? Emeklilik Dilekçesi İçin Kritik Enflasyon Senaryoları
Emekli aylığı hesaplamasında kullanılan güncelleme katsayısının yıldan yıla kalıcı farklar yarattığına dikkat çeken İsa Karakaş, mevcut ekonomik veriler ışığında olası senaryoları şöyle özetledi:
Yüzde 26 Enflasyon ve Yüzde 3,8 Büyüme Senaryosu:
Yıl sonu enflasyonu yüzde 26, büyüme yüzde 3,80 seviyesinde gerçekleşirse, 2026 yılında dilekçe vermek yüzde 4 ila yüzde 5 civarında bir avantaj sağlayabilir.
Merkez Bankası Anket Senaryosu (Yüzde 29 Enflasyon): Merkez Bankası Katılımcı Anketleri'ndeki yüzde 29 enflasyon ve yüzde 3,20 büyüme beklentisinde ise aradaki fark oldukça azalıyor.
Yüzde 30 ve Üzeri Enflasyon Senaryosu:
Karakaş, enflasyonun yüzde 30'u aşıp yüzde 32 seviyelerine gelmesi durumunda tablonun tam tersine dönebileceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Eğer enflasyon yüzde 30'u aşarsa, örneğin yüzde 32 olursa tam tersi olabilir; 2027'de dilekçeyi vermek daha avantajlı hale gelebilir. Ancak geçmiş yıllardaki gibi yüzde 30'ları aşan devasa farklar beklemiyoruz. Tüm çalışanların net karar için 31 Aralık tarihini ve somutlaşacak verileri beklemesi gerekiyor."
"Yılbaşında Kıdem Tazminatı Artışı Yüzde 10'u Bile Bulmayabilir"
Kıdem tazminatının memur maaş katsayısına endeksli olduğunu hatırlatan Karakaş, enflasyonun düşüş eğilimine girmesiyle kıdem tazminatı tavanındaki artışın da sınırlı kalacağını belirtti:
"Kıdem tazminatı maalesef gittikçe eridi. İşçilerin kıdem tazminatı memurların maaş katsayısına bağlı. 2027 Ocak ayı için memurlara yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı gelecek. Enflasyon yüzde 26 seviyelerinde gerçekleşirse memurların alacağı toplam fark yüzde 8,5 civarında kalır. Bunu kıdem tazminatına uyarladığımız zaman, yılbaşında kıdem tazminatındaki artış yüzde 10'ları bile bulmayacak."
Özel Sektör Çalışanlarına Banka Promosyonu Zorunlu Olacak mı?
Kamu çalışanları ve emekliler banka promosyonu alırken özel sektör işçilerinin bu haktan mahrum bırakılmasına tepki gösteren Karakaş, İş Kanunu'nda bir yasal boşluk olduğuna dikkat çekti:
İşveren ve Hükümete Yük Getirmiyor:
Karakaş, "Özel sektör çalışanlarının maaşı bankaya yatıyor. Bu paranın değeri çalışanın hakkıdır. İş Kanunu’na konulacak basit bir madde ile özel sektör işçilerine de promosyon verilmesi mecburi hale getirilebilir. Bunun işverene de hükümete de bir mali yükü yok" dedi
Kamudaki Emsal Örnek:
Asgari ücretle çalışan özel sektör işçisinin iki dudağının arasında işsizlik riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten SGK Uzmanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu konuda adım atması gerektiğini vurgulayarak, düzenlemenin çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.