SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli maaş uyarısı: Fark büyük, sene sonunu beklemeyin

"Eğer enflasyon yüzde 30'u aşarsa, örneğin yüzde 32 olursa tam tersi olabilir; 2027'de dilekçeyi vermek daha avantajlı hale gelebilir. Ancak geçmiş yıllardaki gibi yüzde 30'ları aşan devasa farklar beklemiyoruz. Tüm çalışanların net karar için 31 Aralık tarihini ve somutlaşacak verileri beklemesi gerekiyor."