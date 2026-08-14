Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Vatandaşın çerçeve yasa tepkisi dinmiyor: Son araştırmada MHP baraj altı mı?

Vatandaşın çerçeve yasa tepkisi dinmiyor: Son araştırmada MHP baraj altı mı?

Son anket sonuçlarında MHP'ye soğuk duş! Çerçeve yasanın TBMM'de kabul edilip PKK'lıları siyasete kazandırma projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte MHP anketlerde gerilemeye devam ediyor. Global Araştırma'nın anketinde MHP baraj altı kaldı.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Vatandaşın çerçeve yasa tepkisi dinmiyor: Son araştırmada MHP baraj altı mı? - Resim: 1

Devlet Bahçeli'nin "Öcalan'a umut hakkı' çıkışıyla başlayan süreçte TBMM'de çoğunluklarıyla zafer elde eden MHP'ye sandıkta tokat gibi bir 'tepki' gelebilir.

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Vatandaşın çerçeve yasa tepkisi dinmiyor: Son araştırmada MHP baraj altı mı? - Resim: 2

Son anketlerde oylarındaki gerileme dikkat çeken MHP, Global Araştırma'nın 5 bin 250 kişiyle gerçekleştirdiği saha araştırmasında sadece %4,9 oy alabildi.

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Vatandaşın çerçeve yasa tepkisi dinmiyor: Son araştırmada MHP baraj altı mı? - Resim: 3

Global araştırma katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusunu yöneltti.

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Vatandaşın çerçeve yasa tepkisi dinmiyor: Son araştırmada MHP baraj altı mı? - Resim: 4

5 bin 250 kişiyle gerçekleştirilen ankette AK Parti 2. sıraya gerilerken, MHP ve Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP baraj altında kaldı.

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Vatandaşın çerçeve yasa tepkisi dinmiyor: Son araştırmada MHP baraj altı mı? - Resim: 5

Global Araştırma'nın anket sonuçları şöyle:

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Vatandaşın çerçeve yasa tepkisi dinmiyor: Son araştırmada MHP baraj altı mı? - Resim: 6

YENİ PARTİ %33,9

6 18
Vatandaşın çerçeve yasa tepkisi dinmiyor: Son araştırmada MHP baraj altı mı? - Resim: 7

AK PARTİ %24,2

7 18
Vatandaşın çerçeve yasa tepkisi dinmiyor: Son araştırmada MHP baraj altı mı? - Resim: 8

DEM %9,3

8 18
Vatandaşın çerçeve yasa tepkisi dinmiyor: Son araştırmada MHP baraj altı mı? - Resim: 9

İYİ PARTİ %7,2

9 18
Vatandaşın çerçeve yasa tepkisi dinmiyor: Son araştırmada MHP baraj altı mı? - Resim: 10

MHP %4,9

10 18
Vatandaşın çerçeve yasa tepkisi dinmiyor: Son araştırmada MHP baraj altı mı? - Resim: 11

CHP %4,2

11 18
Vatandaşın çerçeve yasa tepkisi dinmiyor: Son araştırmada MHP baraj altı mı? - Resim: 12

YRP %3,8

12 18
Vatandaşın çerçeve yasa tepkisi dinmiyor: Son araştırmada MHP baraj altı mı? - Resim: 13

Demokrat Parti %3,3

13 18
Vatandaşın çerçeve yasa tepkisi dinmiyor: Son araştırmada MHP baraj altı mı? - Resim: 14

Anahtar Parti %3,1

14 18
Vatandaşın çerçeve yasa tepkisi dinmiyor: Son araştırmada MHP baraj altı mı? - Resim: 15

Zafer Partisi %2,9

15 18
Vatandaşın çerçeve yasa tepkisi dinmiyor: Son araştırmada MHP baraj altı mı? - Resim: 16

Saadet Partisi %1,9

16 18
Vatandaşın çerçeve yasa tepkisi dinmiyor: Son araştırmada MHP baraj altı mı? - Resim: 17

TİP %1,1

17 18
Vatandaşın çerçeve yasa tepkisi dinmiyor: Son araştırmada MHP baraj altı mı? - Resim: 18

DİĞER %1,2

18 18
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