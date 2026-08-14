Devlet Bahçeli'nin "Öcalan'a umut hakkı' çıkışıyla başlayan süreçte TBMM'de çoğunluklarıyla zafer elde eden MHP'ye sandıkta tokat gibi bir 'tepki' gelebilir.
Vatandaşın çerçeve yasa tepkisi dinmiyor: Son araştırmada MHP baraj altı mı?
Son anket sonuçlarında MHP'ye soğuk duş! Çerçeve yasanın TBMM'de kabul edilip PKK'lıları siyasete kazandırma projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte MHP anketlerde gerilemeye devam ediyor. Global Araştırma'nın anketinde MHP baraj altı kaldı.Aykut Metehan
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Son anketlerde oylarındaki gerileme dikkat çeken MHP, Global Araştırma'nın 5 bin 250 kişiyle gerçekleştirdiği saha araştırmasında sadece %4,9 oy alabildi.
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Global araştırma katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusunu yöneltti.
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5 bin 250 kişiyle gerçekleştirilen ankette AK Parti 2. sıraya gerilerken, MHP ve Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP baraj altında kaldı.
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Global Araştırma'nın anket sonuçları şöyle:
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YENİ PARTİ %33,9
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AK PARTİ %24,2
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DEM %9,3
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İYİ PARTİ %7,2
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MHP %4,9
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CHP %4,2
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YRP %3,8
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Demokrat Parti %3,3
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Anahtar Parti %3,1
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Zafer Partisi %2,9
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Saadet Partisi %1,9
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TİP %1,1
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DİĞER %1,2
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