Fenerbahçe, yeni transferi Romelu Lukaku için yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in katılımıyla resmi imza töreni gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Romelu Lukaku'dan iddialı açıklamalar
Sarı-lacivertli ekibin Napoli'den kadrosuna kattığı Belçikalı golcü Romelu Lukaku için düzenlenen imza töreninde, futbolcunun fiziksel durumuyla ilgili soru salonda eğlenceli anlara sahne oldu.Haber Merkezi
Törende konuşan Cihan Kamer, Belçikalı golcünün takıma katılması için uzun süredir yoğun bir mesai harcadıklarını belirterek, oyuncunun tüm sağlık kontrollerinden başarıyla geçtiğini vurguladı.
Futbol Direktörü Oğuz Çetin ise yıldız ismin adaptasyonu ve fiziksel durumu için 4-6 haftalık özel bir hazırlık planı yapıldığını kaydetti.
Sarı-lacivertli formayı giymekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Romelu Lukaku, Türkiye ile geçmişten gelen bağları olduğunu ve hedeflerinin şampiyonluklar kazanmak olduğunu ifade etti.
Takımdaki arkadaşlık ortamına değinen Belçikalı forvet, transfer sürecinde Milan Skriniar ve Raul Meireles gibi isimlerle görüştüğünü, Teknik Direktör İsmail Kartal ile yaptığı ilk görüşmedeki dürüst yaklaşımdan da çok etkilendiğini söyledi.
SAHALARA DÖNÜŞ SÜRESİNE KAHKAHALI YANIT
Oğuz Çetin'in kendisi için öngördüğü 4 ila 6 haftalık adaptasyon süreciyle ilgili soru üzerine gülerek yanıt veren Lukaku, durumun sanıldığı gibi olmadığını belirtti.
Sakatlığının bulunmadığını ve kendisini tamamen hazır hissettiğini dile getiren tecrübeli santrfor, önündeki kısa çalışma programının ardından önümüzdeki hafta sahada olmak istediğini vurguladı.