Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Romelu Lukaku'dan iddialı açıklamalar

Takımdaki arkadaşlık ortamına değinen Belçikalı forvet, transfer sürecinde Milan Skriniar ve Raul Meireles gibi isimlerle görüştüğünü, Teknik Direktör İsmail Kartal ile yaptığı ilk görüşmedeki dürüst yaklaşımdan da çok etkilendiğini söyledi.