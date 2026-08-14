Yeniçağ Gazetesi
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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Romelu Lukaku'dan iddialı açıklamalar

Sarı-lacivertli ekibin Napoli'den kadrosuna kattığı Belçikalı golcü Romelu Lukaku için düzenlenen imza töreninde, futbolcunun fiziksel durumuyla ilgili soru salonda eğlenceli anlara sahne oldu.

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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Romelu Lukaku'dan iddialı açıklamalar - Resim: 1

Fenerbahçe, yeni transferi Romelu Lukaku için yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in katılımıyla resmi imza töreni gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Romelu Lukaku'dan iddialı açıklamalar - Resim: 2

Törende konuşan Cihan Kamer, Belçikalı golcünün takıma katılması için uzun süredir yoğun bir mesai harcadıklarını belirterek, oyuncunun tüm sağlık kontrollerinden başarıyla geçtiğini vurguladı.

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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Romelu Lukaku'dan iddialı açıklamalar - Resim: 3

Futbol Direktörü Oğuz Çetin ise yıldız ismin adaptasyonu ve fiziksel durumu için 4-6 haftalık özel bir hazırlık planı yapıldığını kaydetti.

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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Romelu Lukaku'dan iddialı açıklamalar - Resim: 4

Sarı-lacivertli formayı giymekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Romelu Lukaku, Türkiye ile geçmişten gelen bağları olduğunu ve hedeflerinin şampiyonluklar kazanmak olduğunu ifade etti.

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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Romelu Lukaku'dan iddialı açıklamalar - Resim: 5

Takımdaki arkadaşlık ortamına değinen Belçikalı forvet, transfer sürecinde Milan Skriniar ve Raul Meireles gibi isimlerle görüştüğünü, Teknik Direktör İsmail Kartal ile yaptığı ilk görüşmedeki dürüst yaklaşımdan da çok etkilendiğini söyledi.

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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Romelu Lukaku'dan iddialı açıklamalar - Resim: 6

SAHALARA DÖNÜŞ SÜRESİNE KAHKAHALI YANIT

Oğuz Çetin'in kendisi için öngördüğü 4 ila 6 haftalık adaptasyon süreciyle ilgili soru üzerine gülerek yanıt veren Lukaku, durumun sanıldığı gibi olmadığını belirtti.

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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Romelu Lukaku'dan iddialı açıklamalar - Resim: 7

Sakatlığının bulunmadığını ve kendisini tamamen hazır hissettiğini dile getiren tecrübeli santrfor, önündeki kısa çalışma programının ardından önümüzdeki hafta sahada olmak istediğini vurguladı.

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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Romelu Lukaku'dan iddialı açıklamalar - Resim: 8
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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Romelu Lukaku'dan iddialı açıklamalar - Resim: 9
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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Romelu Lukaku'dan iddialı açıklamalar - Resim: 10
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