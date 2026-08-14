Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yine yükseltti.

2026 sonu için daha önce yüzde 26 enflasyon bekliyordu.

Şimdi bu rakamı yüzde 28’e çıkardı.

Ama aynı Merkez Bankası’nın 2026 yılı için belirlediği ara hedef hâlâ yüzde 24…

Yani Merkez Bankası kendi hesaplarıyla yıl sonunda yüzde 28 enflasyon bekliyor ama ulaşmak istediği rakamı yüzde 24 olarak açıklamaya devam ediyor.

Şimdi diyecekler ki:

“Biri tahmin, diğeri ara hedef…”

Teknik olarak doğru.

Ama vatandaş açısından pekte teknik değil..

Çünkü;

İş maaş artışına gelince önümüze hedef enflasyon konuyor ama,

Marketteki etiketler gerçekleşen enflasyona göre değişiyor.

Maaş bekliyor…

Fiyatlar beklemiyor yani!

Bakın;

Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 31,75 oldu.

Aylık fiyat artışı ise yüzde 1,78 olarak açıklandı.

Ama SSK ve Bağ-Kur emeklisine altı aylık enflasyon karşılığında yaklaşık yüzde 18 zam reva görüldü.

Asgari ücretliye yapılan zam ise “Kocaman bir sıfır!” oldu…

Şimdi ise TCMB Başkanı Fatih Karahan çıkıp:

“2026 yılında net bir dezenflasyondan bahsetmek söz konusu değil,” diyor.

İyi de şimdi mi aklınıza geldi?

Yani enflasyonun düşme hikâyesi, sadece milletin maaşına zam yapılacağı zaman mı geçerliydi?

Yılın yedi ayı geride kalmış.

Her şey ayan beyan ortaya çıkmış.

Resmî enflasyon bile yüzde 30’un üzerine çakılmış…

Bu arada emekliye, çalışana ve asgari ücretliye ya düşük zam yapılmış ya hiç zam yapılmamış.

Şimdi çıkmış, “Enflasyon düşmez,” diyorlar.

İyi de milletin maaş kaybı ne olacak?

Enflasyon tahmini güncelleniyor ama…

Maaşları güncellemeye gelince herkes ölü taklidi yapıyor.

Bitti mi?

Bitmedi…

Merkez Bankası gıda enflasyonu tahminini de yüzde 26,3’ten yüzde 28,5’e yükseltti.

Al sana bir itiraf daha…

Yani diyor ki Merkez Bankası:

Millete ucuz gıda yok!

Ekmek fiyatı yine yükselecek…

Et tamamen lüks olacak…

Sebze ve meyve bile fakir fukara için kâbusa dönüşecek.

Genel enflasyon tahmini yüzde 28’e yükselirken gıda tahmininin yüzde 28,5’e çıkarılması, mutfaktaki yangının devam edeceğinin açık ilanıdır.

Üstelik Merkez Bankası ortalama petrol fiyatı varsayımını 89,4 dolardan 87,8 dolara düşürdü.

Petrol beklentisi aşağı geliyor…

Buna rağmen enflasyon tahmini yukarı gidiyor.

Nasıl ama?

Süper ekonomi politikası değil mi?

Peki, kafa değişti mi?

Nerede!

NATO kafa, NATO mermer politikasına devam!

Yine sıkı para politikası…

Yine yüksek faiz…

Yine piyasanın ve vatandaşın ümüğünü sıkma…

Yine yüksek faizden para kazanana kıyak…

Yine dar gelirliyi yok sayma…

Yine aynı açıklamalar…

“Enflasyonda kalıcı bozulma görülürse yeniden sıkılaşmaya hazırız…”

Aynı ezbere tam gaz devam yani.

Oysa enflasyonun nedeni vatandaşın fazla harcaması değil.

Vatandaş bu maaşlarla zaten ne harcayacak?

Kredi kartının asgarisini mi ödesin?

Kirasını mı yatırsın?

Çocuğunun okul masrafını mı karşılasın?

Kasaptan et mi alsın?...

Sanıyorlar ki millet bolluk içinde…

Oysa vatandaş bitmiş bitmişşşşş…

Bi yanda düşen alım gücü,

Öbür tarafta boğaza kadar gelmiş borçlar…

“Millet hayatta kalmaya çalışıyor!”

Haberleri yok.

İşin özeti şu:

Gerçekleşen enflasyon yüzde 31,75…

Merkez Bankası’nın yıl sonu tahmini yüzde 28…

Ara hedef yüzde 24…

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılan zam yaklaşık yüzde 18…

Asgari ücretliye yapılan ara zam “kocaman bir sıfır!”

Fiyatlar her gün güncelleniyor.

Tahminler gerektiğinde yukarı çekiliyor.

Ama sıra vatandaşın gelirine gelince “herkes ölü taklidi” yapıyor.

Daha dramatik olansa:

Bu abiler milletin içinden geçerken hâlâ “pişkin pişkin” konuşabiliyor…

Helal olsun !!! Süper yüz valla !!!