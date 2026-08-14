Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Düşen ABD uçağında 'denizanası' gizemi: İran’ın taktiği Pentagon’u şaşırttı

Düşen ABD uçağında 'denizanası' gizemi: İran’ın taktiği Pentagon’u şaşırttı

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-15E savaş uçağının düşürülmesinde İran İHA'larının keşif ağı olarak kullanıldığı belirlendi. İHA'ların ulaştırdığı anlık konum, hız ve rota bilgileriyle yerdeki hava savunma füze ekibinin uçağı hedef alarak vurduğu öne sürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi
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Düşen ABD uçağında 'denizanası' gizemi: İran’ın taktiği Pentagon’u şaşırttı - Resim: 1

Nisan ayında ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir F-15E Strike Eagle savaş uçağının İran'ın güney kesiminde düşürülmesine dair yeni detaylar açıklandı.

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Düşen ABD uçağında 'denizanası' gizemi: İran’ın taktiği Pentagon’u şaşırttı - Resim: 2

The New York Times'a demeç veren üst düzey bir ABD'li askeri yetkili, Pentagon tarafından yürütülen incelemelerde, İran insansız hava araçlarından sağlanan anlık verilerin uçağın vurulmasında aktif rol oynadığının tespit edildiğini bildirdi.

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Düşen ABD uçağında 'denizanası' gizemi: İran’ın taktiği Pentagon’u şaşırttı - Resim: 3

Aktarılan bilgilere göre İran'a ait İHA'lar; uçağın GPS verilerini, hızını ve uçuş güzergâhını komuta merkezine iletti.

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Düşen ABD uçağında 'denizanası' gizemi: İran’ın taktiği Pentagon’u şaşırttı - Resim: 4

Sağlanan bu istihbaratın, karada konuşlandırılmış hava savunma sistemlerinin uçağı hedef almasını kolaylaştırdığı ifade ediliyor.

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Düşen ABD uçağında 'denizanası' gizemi: İran’ın taktiği Pentagon’u şaşırttı - Resim: 5

İran'ın uyguladığı bu yöntemde, Rusya-Ukrayna çatışmalarından elde edilen tecrübelerden faydalandığı düşünülüyor.

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Düşen ABD uçağında 'denizanası' gizemi: İran’ın taktiği Pentagon’u şaşırttı - Resim: 6

Ukrayna sahasında düşük maliyetli İHA'lar yalnızca direkt saldırı amacıyla değil; istihbarat toplama, hedef belirleme ve yüksek maliyetli silah sistemlerini yönlendirme amacıyla da yaygın şekilde kullanılıyor.

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Düşen ABD uçağında 'denizanası' gizemi: İran’ın taktiği Pentagon’u şaşırttı - Resim: 7

F-15E olayında İHA'ların doğrudan bir mühimmat gibi değil, havadaki algılayıcı sensörler olarak görev yaptığı değerlendiriliyor.

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Düşen ABD uçağında 'denizanası' gizemi: İran’ın taktiği Pentagon’u şaşırttı - Resim: 8

Kamera donanımlı tek bir İHA bile uçağın rotası, hızı ve irtifası hakkında fikir verebilirken; birden fazla İHA'nın bir arada çalışması geniş bir tespit ağı meydana getiriyor.

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Düşen ABD uçağında 'denizanası' gizemi: İran’ın taktiği Pentagon’u şaşırttı - Resim: 9

Söz konusu yöntemin, ABD ve İsrail hava saldırıları sonrası İran'ın geleneksel hava savunma sistemlerinin hasar görmesiyle öne çıktığı vurgulanıyor.

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Düşen ABD uçağında 'denizanası' gizemi: İran’ın taktiği Pentagon’u şaşırttı - Resim: 10

Radar ve komuta merkezlerinin zayıfladığı senaryolarda, ucuz ve gözden çıkarılabilir İHA'lar alternatif bir takip ağı oluşturabiliyor.

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Düşen ABD uçağında 'denizanası' gizemi: İran’ın taktiği Pentagon’u şaşırttı - Resim: 11

Ancak bu yapının, gelişmiş radar sistemleri kadar yüksek hassasiyetli bir takip yeteneğine sahip olmadığı da ifade ediliyor.

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Düşen ABD uçağında 'denizanası' gizemi: İran’ın taktiği Pentagon’u şaşırttı - Resim: 12

Ayrıca İHA'ların, savaş uçaklarının yaydığı radar ve radyo frekans sinyallerini tespit edebilen sistemlerle donatılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Düşen ABD uçağında 'denizanası' gizemi: İran’ın taktiği Pentagon’u şaşırttı - Resim: 13

Çok sayıda İHA'nın geniş alanda ağ kurarak uçağın sinyallerini yakaladığı ve konum belirlemede kullandığı tahmin ediliyor.

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Düşen ABD uçağında 'denizanası' gizemi: İran’ın taktiği Pentagon’u şaşırttı - Resim: 14

F-15E Strike Eagle uçağının, Çin menşeili olduğu değerlendirilen omuzdan atılabilir kızılötesi güdümlü bir hava savunma füzesiyle düşürüldüğü belirtildi.

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Düşen ABD uçağında 'denizanası' gizemi: İran’ın taktiği Pentagon’u şaşırttı - Resim: 15

Düşürülen uçakta, yaklaşan kızılötesi füzeleri tespit etmeye yarayan Füze Uyarı Sistemi'nin (MAWS) bulunmadığı aktarıldı.

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Düşen ABD uçağında 'denizanası' gizemi: İran’ın taktiği Pentagon’u şaşırttı - Resim: 16

İran'ın envanterinde bu tip omuzdan atılan füzelerden bol miktarda yer aldığı ve sistemlerin ülke genelinde farklı alanlara dağıtıldığı biliniyor.

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Düşen ABD uçağında 'denizanası' gizemi: İran’ın taktiği Pentagon’u şaşırttı - Resim: 17

Füze bataryalarının, ABD ve İsrail uçaklarının muhtemel geçiş hatlarına önceden yerleştirilmiş olabileceği kaydediliyor.

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Düşen ABD uçağında 'denizanası' gizemi: İran’ın taktiği Pentagon’u şaşırttı - Resim: 18

Bu planda İHA'ların ana görevinin uçağı vurmak değil, takip verilerini aktararak yerdeki ekibin doğru anda ateş açmasını sağlamak olduğu ifade ediliyor.

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Düşen ABD uçağında 'denizanası' gizemi: İran’ın taktiği Pentagon’u şaşırttı - Resim: 19

Olayla ilgili dikkat çeken bir diğer unsur ise F-15E pilotunun vurulmadan hemen önce gözlemlediği İHA kümesi oldu.

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Düşen ABD uçağında 'denizanası' gizemi: İran’ın taktiği Pentagon’u şaşırttı - Resim: 20

Pilot, gökyüzünde birbiriyle bağlantılı ve tek bir gövde gibi hareket eden çok sayıda İHA gördüğünü bildirdi.

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Düşen ABD uçağında 'denizanası' gizemi: İran’ın taktiği Pentagon’u şaşırttı - Resim: 21

Üstte büyük İHA'lar ve altlarında daha küçük İHA'lardan oluşan bu yapıyı pilot bir "denizanasına" benzettiğini dile getirdi.

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