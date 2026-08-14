Yargıtay'dan fazla mesai kararı: Tanık sistemi sil baştan değişti

Kararda, karayolları trafik kurallarının emredici düzenlemeler olduğu ve herkesin uyması gereken azami sınırları belirlediği hatırlatıldı. Ancak uzak mesafeler arasında yaklaşık yirmi gün veya bir ay araç kullanan bir şoförün gidiş ve dönüş tarihleri belli olsa bile bu dönem içerisindeki zamanını nasıl geçireceğinin kişisel tercihine bağlı olduğu belirtildi.