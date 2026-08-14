Türkiye'de hasadı başladı: Kilosu 150 TL

Ancak son günlerde yaşanan yüksek sıcaklıklar nedeniyle bazı bağlarımızda uç kuruması meydana geldi. Bu durum hem hasatta hem de rekoltede bir miktar sıkıntıya neden olacak gibi görünüyor.

Devletimizin ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alıma başlayıp fiyatı açıklamasını bekliyoruz."