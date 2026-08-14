Türkiye'nin kuru üzüm dış satımının yaklaşık yüzde 90'lık kısmını sırtlayan Manisa'da, küresel çapta tanınan Sultaniye çekirdeksiz üzümünün 2026 dönemi toplama faaliyetleri start aldı. Gediz Ovası içerisindeki bağlarda büyük bir hareketlilik yaşanırken, kurutulmak üzere ayrılan üzümlerin sergi alanlarına dizilmesiyle yörede estetik manzaralar da ortaya çıktı.
Türkiye'de hasadı başladı: Kilosu 150 TL
Türkiye’nin kuru üzüm ihracatının yaklaşık yüzde 90’ını karşılayan Manisa’da Sultaniye üzümünün 2026 hasadı başladı. Rusya ve Avrupa başta olmak üzere dünya pazarlarına gönderilen çekirdeksiz üzümde üreticinin kilogram başına 150 liraya varan fiyat beklentisi dikkat çekti.Kaynak: Diğer
Manisa'da Sultaniye çekirdeksiz üzümünün hasadı, sabahın erken saatlerinde bağlara giren işçilerle başladı.
Sözcü gazetesindeki habere göre, salkımlar özenle kesilip sepetlere aktarılırken, römorklara yüklenen ürünler kurutma sahalarına naklediliyor. Bu noktada su, zeytinyağı ve potasyum karbonat karışımıyla temizlenen mahsul, akabinde güneş ışığı altında kuruması için bırakılıyor.
Yaklaşık bir hafta sergilerde bekletilen üzümler, kurutma işleminin ardından tesislerde işlenerek başta Avrupa ülkeleri ve Rusya olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediliyor. Hasadın başlamasıyla birlikte Gediz Ovası'ndaki üzüm bağlarında yoğunluk yaşanırken, kurutmalık üzümlerin sergilere serilmesiyle bölgede renkli görüntüler de oluştu.
Saruhanlı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydoğan Okur, üzüm hasadının bu yıl erken başladığını söyleyip şunları dile getirdi: "Üzümün başkenti Saruhanlı'da 2026 yılı üzüm hasat sezonuna başlamış bulunuyoruz. Bu yıl rekoltenin yüksek olacağı söyleniyordu.
Ancak son günlerde yaşanan yüksek sıcaklıklar nedeniyle bazı bağlarımızda uç kuruması meydana geldi. Bu durum hem hasatta hem de rekoltede bir miktar sıkıntıya neden olacak gibi görünüyor.
Devletimizin ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alıma başlayıp fiyatı açıklamasını bekliyoruz."
TMO'nun bu sezon yaklaşık 170 bin ton civarında alım yapacağının konuşulduğunu aktaran Okur, bunun üretici açısından önemli olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
"Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yaklaşık 170 bin ton alım yapacağı söyleniyor. Bu da bizim elimizi rahatlatır. Bu yıl 300-310 bin ton civarında bir rekolte bekleniyor.
Biz 7-8 numara üzüm için 120 liranın altında olmamak şartıyla, 8-9 numara için 130-140 lira, 10 numara için de 150 lira civarında bir fiyat bekliyoruz."
Üreticilerden Serhat Nacak ise bu yıl hasadın erken başladığını dile getirip, "Bu yıl üzüm hasadına erken
başladık. Uç kuruması nedeniyle rekoltede biraz düşüş yaşanacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu