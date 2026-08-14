Tüpraş Stadyumu'nda oynanan rövanş mücadelesinde Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin 40. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. İlk maçı da aynı skorla kazanan siyah-beyazlı temsilcimiz, toplamda 2-0'lık üstünlük sağlayarak adını play-off turuna yazdırdı.
Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında büyük fırsat yakaladı
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş'ın Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup ederek play-off'a yükselmesiyle birlikte Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sıradaki yerini korudu.Abdullah Kerzi
AVRUPA'DA LİG AŞAMASINDA 4 TÜRK TAKIMI KESİNLEŞTİ
Bu sonuçların ardından Türkiye'yi bu sezon Avrupa kupalarının lig aşamasında temsil edecek takım sayısı en az 4 olarak kesinleşti.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor lig aşamasında yer alma hakkını garantiledi.
Sezona oldukça güçlü başlayan Türk temsilcilerinden yalnızca Başakşehir Avrupa kulvarına veda etti.
Beşiktaş elemelerde çıktığı 4 maçın tamamını kazanırken, Fenerbahçe ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle yoluna yenilgisiz devam ediyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE 2 TAKIM BİLETİ İÇİN BÜYÜK FIRSAT
Fenerbahçe'nin play-off turunda Fransa ekibi Lyon'u elemesi durumunda Türkiye, uzun yıllar sonra Devler Ligi'nde yeniden 2 takımla temsil edilme hakkı yakalayacak.
Beşiktaş ve Trabzonspor'un da play-off turlarını kayıpsız geçmesi halinde ilk 2 seviye Avrupa kupasında tarihi bir temsil oranı elde edilecek.
Puan cetvelinde doğrudan takipçimiz olan Çekya'nın Beşiktaş tarafından elenen Hradec Kralove sonrası takım sayısının azalması, Türkiye'nin 9. sıradaki yerini sağlamlaştırmasına ve aradaki puan farkını açmasına büyük katkı sundu.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM
Günün tamamlanan karşılaşmalarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde güncellendi:
1 - İngiltere: 101.852
2 - İtalya: 87.660
3 - İspanya: 82.368
4 - Almanya: 80.116
5 - Fransa: 67.796
6 - Portekiz: 63.850
7 - Belçika: 58.150
8 - Hollanda: 51.895
9 - TÜRKİYE: 47.975
10 - Çekya: 44.225
11 - Polonya: 44.125
12 - Yunanistan: 41.512