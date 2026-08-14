Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında büyük fırsat yakaladı

Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında büyük fırsat yakaladı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş'ın Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup ederek play-off'a yükselmesiyle birlikte Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sıradaki yerini korudu.

Abdullah Kerzi Abdullah Kerzi
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Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında büyük fırsat yakaladı - Resim: 1

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan rövanş mücadelesinde Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin 40. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. İlk maçı da aynı skorla kazanan siyah-beyazlı temsilcimiz, toplamda 2-0'lık üstünlük sağlayarak adını play-off turuna yazdırdı.

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Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında büyük fırsat yakaladı - Resim: 2

AVRUPA'DA LİG AŞAMASINDA 4 TÜRK TAKIMI KESİNLEŞTİ

Bu sonuçların ardından Türkiye'yi bu sezon Avrupa kupalarının lig aşamasında temsil edecek takım sayısı en az 4 olarak kesinleşti.

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Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında büyük fırsat yakaladı - Resim: 3

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor lig aşamasında yer alma hakkını garantiledi.

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Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında büyük fırsat yakaladı - Resim: 4

Sezona oldukça güçlü başlayan Türk temsilcilerinden yalnızca Başakşehir Avrupa kulvarına veda etti.

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Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında büyük fırsat yakaladı - Resim: 5

Beşiktaş elemelerde çıktığı 4 maçın tamamını kazanırken, Fenerbahçe ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle yoluna yenilgisiz devam ediyor.

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Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında büyük fırsat yakaladı - Resim: 6

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE 2 TAKIM BİLETİ İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Fenerbahçe'nin play-off turunda Fransa ekibi Lyon'u elemesi durumunda Türkiye, uzun yıllar sonra Devler Ligi'nde yeniden 2 takımla temsil edilme hakkı yakalayacak.

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Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında büyük fırsat yakaladı - Resim: 7

Beşiktaş ve Trabzonspor'un da play-off turlarını kayıpsız geçmesi halinde ilk 2 seviye Avrupa kupasında tarihi bir temsil oranı elde edilecek.

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Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında büyük fırsat yakaladı - Resim: 8

Puan cetvelinde doğrudan takipçimiz olan Çekya'nın Beşiktaş tarafından elenen Hradec Kralove sonrası takım sayısının azalması, Türkiye'nin 9. sıradaki yerini sağlamlaştırmasına ve aradaki puan farkını açmasına büyük katkı sundu.

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Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında büyük fırsat yakaladı - Resim: 9

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

Günün tamamlanan karşılaşmalarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde güncellendi:

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Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında büyük fırsat yakaladı - Resim: 10

1 - İngiltere: 101.852

2 - İtalya: 87.660

3 - İspanya: 82.368

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Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında büyük fırsat yakaladı - Resim: 11

4 - Almanya: 80.116

5 - Fransa: 67.796

6 - Portekiz: 63.850

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Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında büyük fırsat yakaladı - Resim: 12

7 - Belçika: 58.150

8 - Hollanda: 51.895

9 - TÜRKİYE: 47.975

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Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında büyük fırsat yakaladı - Resim: 13

10 - Çekya: 44.225

11 - Polonya: 44.125

12 - Yunanistan: 41.512

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