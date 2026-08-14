İzmir Meclisi’nde taşlar yerinden oynadı: Otogarın yeni sahibi belli oldu

Plan ve Bütçe – Ulaşım – Esnaf, Meslek Odaları ve Tüketiciyi Koruma Komisyonlarından oybirliği ile gelen önergeler mecliste de tüm partilerin ‘Evet’ oyuyla oybirliğiyle kabul edildi.

Kabul edilen önergeyle öğrenci servislerinde en kısa mesafe olan 0-3 kilometre arasındaki mevcut 3 bin 45 TL’lik ücretin 3 bin 654 TL’ye yükseltildi. En uzun mesafe olan 0-40 kilometre’nin ücreti ise 8 bin 639 TL’ye çıkarıldı.

Personel servis araçlarına ilişkin tarifede ise; 10-17 koltuklu araçlarda 3 bin 636 TL olan ilk kalkış ücreti 4 bin 363 TL’ye çıkarılırken kilometre başına ilave ücretin ise 47 TL’den 56,40 TL’ye yükseltildi.