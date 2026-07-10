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YENİÇAĞ – 10 Temmuz 2026 Cuma gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM – YENİÇAĞ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU COĞRAFYADA GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi’nde “MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni”nde konuştu. Erdoğan'ın "Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız" ifadeleri dikkat çekti.

MEB’İN ARDINDAN AYNI İFADEYİ DİYANET DE KULLANDI: TEPKİ ÇEKEN CUMA HUTBESİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yeni müfredatta "Kurtuluş Savaşı" yerine "Milli Mücadele" ifadesinin kullanılacağını açıklamasının ardından benzer bir açıklama da Diyanet'ten geldi.

ATATÜRK ABD ARŞİVLERİNDE: İNANILMAZ TÜRK

1958 yılında hazırlanan "Incredible Turk" (İnanılmaz Türk)adlı tarihi belgesel,Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini ve gerçekleştirilen devrimleri yeniden gündeme taşıdı. ABD arşivlerinde korunan eser, Atatürk’ün vizyonunu, devrimlerini gözler önüne serdi.

TANJU ÖZCAN: BU KADAR MASUM OLDUĞUMU BEN BİLE BİLMİYORDUM, SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK GİBİYİM

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın zincir marketlerden rüşvet alarak BOLSEV'e aktardığı iddiları sebebiyle yargılandığı davada zincir market yetkilileri Özcan'dan şikayetçi olmadıklarını belirtmişti. Tanju Özcan dava sonrası, "Bu kadar masum olduğumu ben de bilmiyordum" dedi.

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASINDA KAN DONDURAN RAPOR: "ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLSEYDİ..."

İstanbul’daki Yenidoğan Çetesi davasında Adli Tıp Kurumu, hayatını kaybeden 10 bebekle ilgili raporunu mahkemeye sundu. Raporda, bebeklerin ölümleri ile hastanelerdeki tıbbi ihmaller arasında illiyet bağı olduğu ve Fırat Sarı başta olmak üzere ilgili sağlık personelinin sorumlu olduğu vurgulandı.

TAHLİYE SEVİNCİ KISA SÜRDÜ: ÜNLÜ İŞ İNSANI YENİDEN GÖZALTINA ALINDI: BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETMİŞTİ

Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla Karslı yeniden gözaltına alındı.

CHP'DEN İHRAÇ EDİLECEĞİ SÖYLENEN ÜMİT ÖZLALE YENİÇAĞ'A KONUŞTU; MYK'DA BUGÜN NELER OLACAK?

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de göreve gelen yönetim, bugün saat 14.00'de MYK toplantısını toplayacak. Geçtiğimiz hafta komedyen Deniz Göktaş'ın duruşma gününde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını eleştiren ve "Genel müdür" diyen Ümit Özlale'nin ihracı gündemde. Özlale, konuya ilişkin YENİÇAĞ'a konuştu

YAZAR

ARSLAN BULUT: TRUMP, TÜRK KAHVESİNİN TADINI ALDI BİR DEFA…

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin imzasıyla 15 Temmuz’da gerçekleşecek etkinlikler hakkında 81 il valiliğine gönderilen resmi yazıda “Tanklara, uçaklara ve silahlara karşı göğsünü siper eden Türk milletinin bu eşsiz kenetlenmesi, sadece bir darbe girişiminin püskürtülmesi olarak kalmamış; devlet ve millet bütünleşmesini en üst düzeyde tahkim ederek dünya demokrasi tarihine kurucu ve sarsılmaz bir dönüm noktası olarak kazınmıştır.” denildi.

DÜNYA – YENİÇAĞ

HAMANEY'İN CENAZESİ DOĞDUĞU KENTE DEFNEDİLDİ

ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği belirtilen İran’ın eski lideri Ali Hamaney, bir hafta süren cenaze törenlerinin ardından doğduğu kent Meşhed’de toprağa verildi. Milyonlarca kişinin katıldığı törende Hamaney’in cenaze namazını en büyük oğlu Mustafa Hamaney kıldırdı.

REVOLVER KRİZİ: ERDOĞAN'IN HEDİYE ETTİĞİ SİLAHI LİDERLER NE YAPACAĞINI BİLMİYOR

NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından liderlere hediye edilen gerçek mermili revolverler, uluslararası basının gündemine oturdu.

RUSYA'DAN S-400 ÇIKIŞI: ANKARA İLE TEMASA GEÇİLDİ

Türkiye’nin envanterinde bulunan Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin üçüncü bir ülkeye satılabileceği iddialarına ilişkin Rusya’dan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, konunun “son derece hassas” olduğunu ifade ederek Ankara ile temasların süreceğini bildirdi.

ALMANYA ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI: HAZİRAN AYINDA DİKKAT ÇEKEN GERİLEME

Almanya ekonomisinde enflasyonun ateşinin düştüğüne dair sinyaller netleşiyor. Ülkede yıllık enflasyon, enerji maliyetlerindeki artış hızının ivme kaybetmesiyle birlikte haziran ayında yüzde 2,3 seviyesine kadar geriledi.

EKONOMİ-YENİÇAĞ

JP MORGAN ALTIN İÇİN RAKAM VERDİ: TAHMİNLER TEPETAKLAK OLDU

Altın piyasasında gözler JP Morgan’ın yeni raporuna çevrildi. Küresel yatırım bankası, ons altın için hem 2026 hem de 2027 dönemine ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulunurken, piyasada "çifte rekor" beklentisini gündeme taşıdı. Altın için tahminler tepetaklak oldu.

VODAFONE’UN SAHİBİ DEĞİŞTİ: YENİ PATRON BELLİ OLDU

Küresel iletişim devi Vodafone Group'un en büyük hissedarı konumu resmen değişti. Yatırım şirketi Vega, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli e& grubunun elinde bulundurduğu yüzde 16'lık Vodafone hissesini 4,4 milyar sterlin bedelle satın aldı. İşte yeni sahibi...

ASELSAN BORSADA REKOR KIRDI: SAVUNMA DEVLERİNİ SOLLADI

Savaş rüzgarları ve jeopolitik krizler savunma sanayi hisselerinde kartları yeniden dağıttı. Küresel piyasalarda Alman ve ABD'li devler üst üste kan kaybederken, ASELSAN yüzde 48,9'luk rekor getiriyle yatırımcısının yüzünü güldürdü

FİYATLAR UÇTU, MİKTAR ÇAKILDI: DIŞ TİCARETTE MAYIS AYI FATURASI BELLİ OLDU

TÜİK tarafından açıklanan dış ticaret rakamlarında fiyatlar uçarken, miktarların çakıldığı görüldü.

SPOR - YENİÇAĞ

JUVENTUS’TA KENAN YILDIZ ALARMI: KRİTİK KARAR KAPIDA

Milli futbolcu Kenan Yıldız’dan Juventus’u endişelendiren haber geldi. Dünya Kupası sonrası tedavisine devam eden genç yıldız için kulüp sağlık ekibinin vereceği karar merakla bekleniyor.