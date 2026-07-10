Kaynak: Haber Merkezi

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

-Milli Savunma Üniversitesi'nin kıymetli rektörü, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Eğitimini tamamlayan subaylarımızın mezuniyetinde olmaktan bahtiyarlık duyuyorum.

-Tüm subaylarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Biraz önce diplomalarını alan subaylar kurmay unvanı ile TSK'mıza, devletimize yüksek vazife şuuru ile hizmet edecekler. Türk ordusunun en güçlü vasıflarından biri olan kurmay akla bilgi ve kabiliyetleri ile en güçlü katkıları yapacaklar. Allah, ayağınıza taş değdirmesin, sizleri her türlü tehlikeden muhafaza eylesin.

-Misafir askerlerimizi de aynı şekilde canı gönülden kutluyor, dostluk dayanışma ve iş birliklerini daha da geliştireceklerine yürekten inanıyorum.

-Subaylarımızı eğiten hocalarımızı takdir ve tebriklerimi iletiyorum. Şehitlerimizin tamamını yad ediyorum.

-Milletimizin hürriyet abideleri olan aziz şehitlerimiz, destanlaşan mücadeleleri ve hatıraları ile yolumuzu aydınlatmaya devam edecekler.

-Milli ve mukaddes değerlerimiz için canlarını ortaya koyan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

-31 Temmuz'da MSÜ'nün 10. kuruluş yıl dönümünü idrak edeceğiz. 10 yılda MSÜ küresel ölçekte en seçkin eğitim kurumlarından biri haline geldi. Vatanına milletine devletine aşkla bağlı, özgüven ve sorumluluk sahibi subay ve astsubayların yetiştiği bu ocak iftihar kaynağıdır. Askeri kültürün gelişimine yönelik çözümleri ile üniversitemiz hayati bir misyonu yerine getirmektedir.

-Değerli rektörümüzün ve yöneticililerimizin şahsında sivil asker eğitimci kadrosunu ve bu ailenin tüm mensuplarını tebrik ediyorum. Kurulduğu günden beri üniversitemizin yanında oldu. Subaylarımızın daha yüksek standartlarda eğitim alması için altyapıların ihtiyaç karşılaması noktasında hassasiyet taşıdık. Bundan sonra daha da güçlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

-Kurmay subaylarımıza yeni vazifelerinde şimdiden üstün başarılar diliyorum. Keskin değişimlerin sıradanlaştığı bir dönemdeyiz. Savunma ve güvenlikte bu dönüşümü daha net gözlemliyoruz.

-26 ülkeden kurmay subayları eğittik.

SAVAŞLAR SADECE CEPHEDE VERİLMİYOR

-Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor. Siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyaları ile birlikte yürütülüyor. Ticaret güzergahları hedef alınıyor. İnsansız hava ve deniz araçlarının sonuca doğrudan müdahale ettiği yapay zeka merkezli yeni bir denklemle karşı karşıyayız.

NATO'NUN GELECEĞİNİ TÜRKİYE'DE KONUŞTUK

-Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemeyiz. Bunu hukuk ve demokrasi içinde yapmalıyız. İç kalemizi güçlendireceğiz. Milli güvenlikten taviz vermeyiz. 2 gün önce NATO liderler zirvesine ev sahipliği yaptık. İttifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

-Özellikle ülkemizi yarım asırlık bir sorundan kurtarmak için yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye'nin başarıya ulaşması ile içerde ve dışarda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız.

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