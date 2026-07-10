Kaynak: AA

İstanbul'da acil durumdaki bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendirerek ölümlerine sebebiyet verdikleri ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 62 sanığın yargılandığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinin talebi üzerine Adli Tıp Kurumu (ATK) Üçüncü Üst Kurulu tarafından hazırlanan kusur ve ölüm nedeni raporları dava dosyasına eklendi. Raporlarda, 10 maktul bebeğe yönelik tanı, teşhis, uygulanan tedaviler, tıbbi uygulama hataları ve sanıkların kusur durumları tek tek incelendi.

YEDİ BEBEK İÇİN İLLİYET BAĞI TESPİTİ

"Roua Kadan", "Ayaz Karaduman", "Melek Süleymanoğlu", "Michelle Nwando Opara", "Halime Alkari", "Kerem Muhammet Tokluoğlu" ve henüz ismi konulmamış, Kaya ailesinin bebeğine ilişkin hazırlanan adli tıp raporlarında, hastanelerde gerçekleşen ihmaller ile bebeklerin vefatı arasında illiyet bağı olduğu tespit edildi. Raporda ayrıca, bebeklere zamanında ve doğru müdahale yapılması durumunda dahi hayatta kalmalarının kesin olmadığı not düşüldü.

ÜÇ BEBEKTE "KURTULMA İHTİMALİ YÜKSEKTİ" VURGUSU

Havvanur Karakoç bebek hakkında hazırlanan raporda, uygun bakım ve tedavisinin yapılmadığı belirtilen bebekten birinci derecede sorumlu olan Dr. Dursun Eryılmaz ile bebeği hiç görmeden hemşirelere talimat veren Dr. İlker Gönen’in tıp kurallarına aykırı hareket ettiği bildirildi. Ayrıca durumu zamanında fark edemeyen sorumlu hemşire Çağla Durmuş da kusurlu bulundu. Doğru tedavi ve besleme yapılması halinde bebeğin kurtulma şansının yüksek olduğu aktarıldı.

Öykü Helvacı bebeğe ilişkin raporda da yeniden canlandırma (resüsitasyon) işlemine katılmayan Dr. Dursun Eryılmaz, uzaktan talimat veren Dr. İlker Gönen ve doktorları müdahaleye çağırmayan hemşire Çağla Durmuş tıbben kusurlu bulundu. İhmaller ile ölüm arasında bağ olduğu ve zamanında müdahaleyle bebeğin yaşayabileceği ifade edildi.

Serdarova bebekle ilgili raporda da doğum sonrasında kalp anomalisi belirlenen bebeğin, tıp kurallarına uymayan takip ve tedavi süreci nedeniyle hayatını kaybettiği, doğru adımlar atılması durumunda yaşama ihtimalinin çok yüksek olduğu raporda yer aldı.

DR. FIRAT SARI TIBBEN SORUMLU TUTULDU

Müfettiş raporları, teknik takip kayıtları ve iddianameyi inceleyen Üst Kurul; 112 sevk sisteminin devre dışı bırakılması, yetersiz yoğun bakım şartlarının üst düzey gibi gösterilmesi, doktorların vizit yapmaması, epikrizlerin yetkisiz kişilerce yazılması, röntgen filmleri ile laboratuvar sonuçlarının değiştirilmesi gibi organize usulsüzlükleri sıralayarak, süreci yöneten Uzm. Dr. Fırat Sarı'nın tıbben sorumlu olduğunu karara bağladı.

DAVANIN GEÇMİŞİ VE İSTENEN CEZALAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, örgüt lideri olduğu öne sürülen Dr. Fırat Sarı ve örgüt yöneticilerinden Dr. İlker Gönen hakkında 10 bebeğin ölümü gerekçesiyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "örgüt kurma" gibi suçlardan toplam 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir için ise 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor. Sanıklardan İlker Gönen, tutuklu bulunduğu cezaevinde 1 Şubat tarihinde intihar ederek yaşamına son vermişti.