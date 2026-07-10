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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 10 Temmuz 2026 tarihli Cuma hutbesinde “Din İstismarı” konusu ele alındı. Hutbede yaklaşan 15 Temmuz öncesinde FETÖ’nün darbe girişimi, din istismarı ve Türkiye’nin tarihî mücadeleleri üzerinden önemli mesajlar verildi.

Diyanet’in hutbesinde, Türkiye’nin geçmişteki önemli dönüm noktalarına değinilirken “Kurtuluş Savaşı” yerine “Millî Mücadele” ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

Hutbede, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığı ve değerleri için mücadele ettiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Bizleri tarih sahnesinde üç kıtaya hâkim kıldıran, Malazgirt’le Anadolu’nun kapılarını İslam’a açtıran, İstanbul’un fethiyle çağları değiştiren, Çanakkale ve Milli Mücadele’de devleştiren, 15 Temmuz’da ihanete ‘dur!’ dedirten; Allah’a olan teslimiyetimizdir, göğsümüzdeki imanımızdır, şehadet bilincimizdir.”

MEB’İN “KURTULUŞ SAVAŞI YERİNE MİLLİ MÜCADELE” AÇIKLAMASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Diyanet’in hutbesinde yer alan “Milli Mücadele” ifadesi, geçtiğimiz günlerde Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yaptığı açıklamayı yeniden gündeme taşıdı.

MEB'de tartışma yaratan değişiklik ile 2024'te hayata geçirilen yeni müfredatla ders kitaplarında "Kurtuluş Savaşı" yerine "Milli Mücadele" ifadesi kullanılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde, eğitim içeriklerinde kullanılan bazı tarihi ifadelerle ilgili "düzenleme"ye gidildiğini söyleyerek, “Kurtuluş Savaşı” ifadesi yerine “Milli Mücadele” ifadesinin kullanılacağını açıklaması tepki çekmişti.

Söz konusu açıklamanın ardından kamuoyunda tartışmalar yaşanırken, Diyanet’in 10 Temmuz tarihli cuma hutbesinde de aynı kavramı tercih etmesi tepki çekerek gündem oldu.