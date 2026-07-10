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Kaynak: AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), haziran ayına ait nihai tüketici fiyat endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, mayıs ayında yüzde 2,6 olarak kayıtlara geçen yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2,3'e geri çekildi. Böylece daha önce piyasaya sunulan öncü veriler de resmi olarak doğrulanmış oldu.

Tüketici fiyatlarında aylık bazda yaşanan değişim incelendiğinde ise haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3'lük bir düşüş gözlendi.

AVRUPA BİRLİĞİ İLE UYUMLU VERİLER NE DURUMDA?

Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) standartlarıyla uyumlu tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) de benzer bir seyir hakim. AB uyumlu enflasyon yıllık bazda yüzde 2,4 artış gösterirken, aylık bazda ise yüzde 0,2 oranında azaldı.

DESTATİS BAŞKANI RUTH BRAND'DEN ENERJİ VURGUSU

Enflasyon seyrine dair kritik değerlendirmelerde bulunan Destatis Başkanı Ruth Brand, küresel gelişmelerin altını çizdi. Brand, ABD-İran savaşı nedeniyle enerji fiyatlarının ortalamanın üzerinde seyretmeye devam ettiğini ve bu durumun enflasyon üzerindeki en önemli belirleyicilerden biri olduğunu vurguladı.

Buna rağmen, enerji ürünlerindeki fiyat artış hızının mayıs ayına kıyasla zayıflamasının enflasyonu aşağı yönlü baskıladığını belirten Brand; özellikle akaryakıt ve kalorifer yakıtı fiyatlarında yaşanan gerilemenin bu düşüşte anahtar rol oynadığını ifade etti.