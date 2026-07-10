ABD ve İran arasındaki çatışmanın tekrardan alevlenmesinin ardından piyasalarda sert düşüş gözlemlense de dün pek çok yatırım aracında yükseliş oldu. Piyasalardaki belirsizlik ortamının devam etmesi oynaklıklara neden oluyor.
Gram altın ve çeyrek altında beklenmedik dönüş: Kapalıçarşı'da son dakika rakamlar
Küresel piyasalarda tansiyon düşmüyor. ABD ve İran arasındaki gerilimin ardından ons altın sert düşüşle 4 bin 118 dolara gerilerken; Dolar, Euro ve petrol cephesinde yükseliş trendi sürüyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasadaki anlık altın rakamları ile döviz kurlarındaki son durum haberimizde...Süleyman Çay
Bugün ise piyasalar belirsizliğini koruyor. Altın tarafı güne düşüş ile başlarken dolar, Euro ve petrol cephesinde yükseliş kaydetti.
Dün yüzde 1,91 artış ile 4 bin 139 dolarları aşan ons altın konumlandığı yerden sert bir düşüş yaşayarak, 4 bin 118 dolarlara kadar geriledi. Güne de yüzde 0,11 düşüş ile ons altın ‘merhaba’ dedi.
Serbest piyasada gram altın ise dünden bugüne yüzde 1,99 artış ile 6 bin 244 TL seviyelerine gelirken bugün yaşadığı yüzde 0,05 düşüş ile 6 bin 214 TL seviyelerine geldi.
Kapalıçarşı altında ise durağan bir seyir gözlemleniyor. Gram altın tarafında gece yaşanan bir yükseliş gözlemlense de sabah saatlerinde bir miktar düşüş dikkat çekti. Yüzde 0,07 bandında altın cephesinde artış yaşandı.
Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum şu şekilde;
Gram Altın (07:11:00): Alış 6180.5300, Satış 6249.8200, Düşük 6236.57, Yüksek 6275.91, Kapanış 6245.96, ( yüzde 0.06)
Çeyrek Altın (07:11:00): Alış 10132.00, Satış 10222.0000, Düşük 10200.00, Yüksek 10264.00, Kapanış 10215.00, ( yüzde 0.07)
Yarım Altın (07:11:00): Alış 20262.0000, Satış 20425.0000, Düşük 20382.00, Yüksek 20510.00, Kapanış 20412.00, ( yüzde 0.06)
Tam Altın (07:11:00): Alış 40394.0000, Satış 40656.0000, Düşük 40570.00, Yüksek 40826.00, Kapanış 40631.00, ( yüzde 0.06)
Dolar TL cephesinde ise artış devam ediyor. Yüzde 0,21 artış ile Dolar TL 46,94 TL’de işlem görüyor. Euro cephesinde ise sert artış dikkat çekiyor. Yüzde 0,44 yükseliş ile Euro TL 53,71’den fiyatlanıyor.
Savaş döneminde en çok artan fiyatlardan biri olan Brent ham petrolde ise dün yaşanan yükseliş sonrası bir miktar düşüş ile günü kapatmıştı. Bugün sabah ise yüzde 1,01 yükseliş gösteren petrol 76,72’den işlem kaydetti.