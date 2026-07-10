Gram altının 7 bin lira seviyelerine ne zaman geleceğini açıkladı: Dev banka tarih verdi

Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve dünya genelinde yaşanan enflasyon, altın fiyatlarını etkiliyor.
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Bank of America, Fed’in daha şahin bir para politikası uygulayacağı beklentisiyle 2026 yılı için ortalama altın fiyatı tahminini %14 aşağı yönlü revize etti. İşte Bank Of America’ya göre gram altının sene sonu geleceği seviye…Kaynak: Haber Merkezi
Bank of America, Fed’in daha şahin bir para politikası uygulayacağı beklentisiyle 2026 yılı için ortalama altın fiyatı tahmininde revizyona gitti.
2026 TAHMİNİ
Altının ons fiyatı: 4.360 dolar (ortalama)
Bu tahmine göre yıl sonunda gram altın: 7.215 TL (TCMB’nin yıl sonu dolar tahmini olan 51,47 TL senaryosuna göre hesaplandı)
UZUN VADELİ BEKLENTİ
BofA, kısa vadeli tahminleri düşürse de uzun vadeli öngörüsünü koruyor:
Fed’in sıkı para politikası döngüsü tamamlandıktan sonra altının ons fiyatının 5.000 dolar seviyesine kadar çıkabileceği öngörülüyor.
FED KARARI KRITIK
Dün yayımlanan Fed tutanakları, yapay zekâ kaynaklı güçlü talep, Orta Doğu’daki savaş ve tarife etkilerinin enflasyonu yüksek tutabileceğini gösterdi.
Bu durumda faiz artırımı ihtimali altın fiyatları üzerinde baskı yaratıyor.
JPMORGAN’IN GÖRÜŞÜ
Geçtiğimiz hafta JPMorgan da benzer bir değerlendirme yaptı:
Olası erken faiz artırımı adımlarının altın üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğunu belirtti.
Ancak 2027 yılı için uzun vadeli yükseliş beklentisini sürdürdüğünü vurguladı.
Kısa vadede Fed’in şahin tutumu altın fiyatlarını baskılayabilir. Ancak uzun vadede hem BofA hem JPMorgan, altının yeniden güçlü bir yükseliş trendine gireceğini öngörüyor.