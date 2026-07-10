Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Gram altının 7 bin lira seviyelerine ne zaman geleceğini açıkladı: Dev banka tarih verdi

Gram altının 7 bin lira seviyelerine ne zaman geleceğini açıkladı: Dev banka tarih verdi

Bank of America, Fed’in daha şahin bir para politikası uygulayacağı beklentisiyle 2026 yılı için ortalama altın fiyatı tahminini %14 aşağı yönlü revize etti. İşte Bank Of America’ya göre gram altının sene sonu geleceği seviye…

Kaynak: Haber Merkezi
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Gram altının 7 bin lira seviyelerine ne zaman geleceğini açıkladı: Dev banka tarih verdi - Resim: 1

Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve dünya genelinde yaşanan enflasyon, altın fiyatlarını etkiliyor.

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Gram altının 7 bin lira seviyelerine ne zaman geleceğini açıkladı: Dev banka tarih verdi - Resim: 2

Bank of America, Fed’in daha şahin bir para politikası uygulayacağı beklentisiyle 2026 yılı için ortalama altın fiyatı tahmininde revizyona gitti.

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Gram altının 7 bin lira seviyelerine ne zaman geleceğini açıkladı: Dev banka tarih verdi - Resim: 3

2026 TAHMİNİ

Altının ons fiyatı: 4.360 dolar (ortalama)

Bu tahmine göre yıl sonunda gram altın: 7.215 TL (TCMB’nin yıl sonu dolar tahmini olan 51,47 TL senaryosuna göre hesaplandı)

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Gram altının 7 bin lira seviyelerine ne zaman geleceğini açıkladı: Dev banka tarih verdi - Resim: 4

UZUN VADELİ BEKLENTİ

BofA, kısa vadeli tahminleri düşürse de uzun vadeli öngörüsünü koruyor:

Fed’in sıkı para politikası döngüsü tamamlandıktan sonra altının ons fiyatının 5.000 dolar seviyesine kadar çıkabileceği öngörülüyor.

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Gram altının 7 bin lira seviyelerine ne zaman geleceğini açıkladı: Dev banka tarih verdi - Resim: 5

FED KARARI KRITIK

Dün yayımlanan Fed tutanakları, yapay zekâ kaynaklı güçlü talep, Orta Doğu’daki savaş ve tarife etkilerinin enflasyonu yüksek tutabileceğini gösterdi.

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Gram altının 7 bin lira seviyelerine ne zaman geleceğini açıkladı: Dev banka tarih verdi - Resim: 6

Bu durumda faiz artırımı ihtimali altın fiyatları üzerinde baskı yaratıyor.

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Gram altının 7 bin lira seviyelerine ne zaman geleceğini açıkladı: Dev banka tarih verdi - Resim: 7

JPMORGAN’IN GÖRÜŞÜ

Geçtiğimiz hafta JPMorgan da benzer bir değerlendirme yaptı:

Olası erken faiz artırımı adımlarının altın üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğunu belirtti.

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Gram altının 7 bin lira seviyelerine ne zaman geleceğini açıkladı: Dev banka tarih verdi - Resim: 8

Ancak 2027 yılı için uzun vadeli yükseliş beklentisini sürdürdüğünü vurguladı.

Kısa vadede Fed’in şahin tutumu altın fiyatlarını baskılayabilir. Ancak uzun vadede hem BofA hem JPMorgan, altının yeniden güçlü bir yükseliş trendine gireceğini öngörüyor.

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