Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İran’ın eski lideri Ali Hamaney’in naaşı, Irak’ın Necef ve Kerbela kentlerinde düzenlenen törenlerin ardından Meşhed’e getirildi. Hamaney’i son yolculuğuna uğurlamak isteyen milyonlarca İranlı, Meşhed sokaklarına akın etti.

MİLYONLARCA KİŞİ MEŞHED’DE TOPLANDI

Hamaney’in cenazesini taşıyan uçak, Meşhed’deki Haşiminecad Havalimanı’na indi. Ardından naaş, halkın yoğun katılımıyla İmam Rıza Türbesi’ne götürüldü.

Cenaze töreni sırasında kalabalığın yoğunluğu nedeniyle büyük izdiham yaşandı. Cenaze konvoyunun ilerlemekte zorlanması üzerine güzergâh değiştirildi ve naaş, türbeye alternatif bir rota kullanılarak ulaştırıldı.

CENAZEDE DİKKAT ÇEKEN PANKARTLAR

Tören sırasında bazı grupların taşıdığı pankart ve sloganlar da dikkat çekti. Cenazeye katılanlar arasında "İntikam" ve "Trump’ı öldüreceğiz" ifadelerinin yer aldığı pankartlar görülürken, bazı grupların "Müzakere istemiyoruz" yazılı dövizler taşıdığı belirtildi.

İRAN SAVAŞ UÇAKLARI TÖREN ALANINDA UÇUŞ YAPTI

Cenaze töreni sırasında ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının devam ettiği gerekçesiyle İran savaş uçaklarının tören alanının çevresinde uçuş yaptığı aktarıldı.

CENAZE NAMAZINI OĞLU MUSTAFA HAMANEY KILDIRDI

İran basınında daha önce cenaze namazını 101 yaşındaki din adamı Hüseyin Nuri Hamedani’nin kıldırmasının beklendiği belirtilmişti. Ancak namazı Ali Hamaney’in en büyük oğlu Mustafa Hamaney kıldırdı.

Törene çok sayıda İranlı siyasi ve askeri yetkilinin de katıldığı bildirildi. Hüseyin Nuri Hamedani’nin neden cenaze namazını kıldırmadığı konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ALİ HAMANEY 131 GÜN SONRA DEFNEDİLDİ

Ali Hamaney, cenaze namazının ardından Meşhed’de bulunan İmam Rıza Türbesi içerisinde kendisi için hazırlanan özel alana, ölümünden 131 gün sonra defnedildi. Cenaze törenleri boyunca İran’ın farklı bölgelerinden gelen milyonlarca kişinin eski lidere veda ettiği belirtildi.