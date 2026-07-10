Sıfır sulamayla çöl ormana dönüştü: Yalnızca bir kutu kullanıldı

Üretici şirket, plastik versiyonun ardından tamamen geri dönüştürülmüş kağıt malzemeden üretilen ve doğada kendi kendine çözünebilen "Growboxx" modelini de pazara sundu. Bu yeni biyolojik koza, bitkiyi yetiştirme görevini tamamladıktan sonra toprağa karışarak organik komposta dönüşüyor. Yeni tasarım, merkezdeki ağaç fidanının etrafında eş zamanlı olarak sebze ve gıda bitkilerinin yetiştirilmesine de olanak tanıyor. Bu tarımsal kombinasyon, kurak coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren yerel çiftçilerin ilk seneden itibaren hem gıda hem de gelir güvencesi kazanmasını destekliyor.