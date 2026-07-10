Hollandalı üretici Pieter Hoff tarafından geliştirilen "Groasis Waterboxx" adlı akıllı kutu, kurak bölgelerde ağaçlandırma çalışmalarında devrim yaratıyor. Altyapı, sulama, elektrik ve boru hattı gereksinimi duymadan çalışan bu teknoloji, çöl şartlarında yüzde 10'u bulmayan fidan hayatta kalma oranını yüzde 90 seviyesine ulaştırmayı başardı. İspanya'dan Fas'a kadar pek çok ülkede uygulanan yenilikçi kuluçka kutusu, kurak arazilerin yeşillendirilmesinde yüksek başarı sağladı.
Sıfır sulamayla çöl ormana dönüştü: Yalnızca bir kutu kullanıldı
Hollandalı girişimci Pieter Hoff'un geliştirdiği akıllı kutu Groasis Waterboxx, kurak bölgelerde fidanların hayatta kalma oranını yüzde 90'a çıkardı. Sulama ve elektrik gerektirmeyen sistem çölleşmeyle mücadelede yeni dönem başlattı.Kaynak: Haber Merkezi
Doğadaki doğal çimlenme adımlarını taklit eden bu sistem, geleneksel damla sulama yöntemleriyle karşılaştırıldığında su sarfiyatını yüzde 90 oranında düşürüyor. Proje, kurak alanlarda kalıcı boru hatları döşeme zorunluluğuna son vererek çölleşmeye karşı yürütülen çalışmalarda yeni bir çığır açtı.
Merkezindeki boşluğa yerleştirilen fidanın etrafını kaplayan akıllı kutu; bitkiyi sert rüzgarlardan, aşırı sıcaklardan ve yabani otlardan koruyor. Cihazın üst kapağı ise yağmur suları ile geceleri havada oluşan yoğuşma çiğlerini toplayarak dahili rezervuarında depoluyor.
Kutunun alt kısmında yer alan özel fitil düzeneği, biriken nemi günde sadece birkaç mililitre olacak şekilde doğrudan fidanın köküne aktarıyor. Bu hidrolik yöntem sayesinde fidanın ana kökü su bulabilmek amacıyla toprağın derinliklerine doğru ilerliyor. Böylece bitki, yaklaşık bir yıllık sürecin ardından dışarıdan gelecek her türlü yardıma bağımlı olmaktan tamamen kurtuluyor.
Ağaç derinlemesine kök saldıktan sonra, ilk yılın bitiminde topraktan sökülen akıllı kutu, zarar görmeden başka bir fidanın dikiminde kullanılmak üzere taşınabiliyor. Fas'ta bulunan Muhammed I Üniversitesinin araştırmacıları, Sahra Çölü sınır bölgesinde yürütülen üç yıllık resmi testlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Rapora göre, klasik yöntemlerle dikilen ağaçların yüzde 90'ı kururken, akıllı kutu desteğiyle toprakla buluşan fidanların yüzde 88'inin canlılığını koruduğu kayıt altına alındı. Elde edilen bu veri, fidan başına günlük 15 ila 50 litre arasında su tüketen geleneksel sistemlerin neden olduğu israfın da önüne geçiyor.
Üretici şirket, plastik versiyonun ardından tamamen geri dönüştürülmüş kağıt malzemeden üretilen ve doğada kendi kendine çözünebilen "Growboxx" modelini de pazara sundu. Bu yeni biyolojik koza, bitkiyi yetiştirme görevini tamamladıktan sonra toprağa karışarak organik komposta dönüşüyor. Yeni tasarım, merkezdeki ağaç fidanının etrafında eş zamanlı olarak sebze ve gıda bitkilerinin yetiştirilmesine de olanak tanıyor. Bu tarımsal kombinasyon, kurak coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren yerel çiftçilerin ilk seneden itibaren hem gıda hem de gelir güvencesi kazanmasını destekliyor.