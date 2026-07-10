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Kaynak: AA

Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında tırmanan jeopolitik gerilimler, küresel savunma ve havacılık şirketlerinin borsa performanslarını doğrudan etkiledi. Güvenlik endişelerinin tetiklediği silahlanma yarışı bazı şirketleri zirveye taşırken, tedarik krizleri ve diplomatik hamleler bazı küresel devleri adeta çöküşe sürükledi.

Dört yılı geride bırakan Rusya-Ukrayna savaşına; ABD/İsrail-İran çatışmalarının eklenmesi, Japonya-Çin hattındaki gerilimler ve ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesi, küresel çapta savunma harcamalarını rekor seviyelere çıkardı. Ülkelerin güvenlik bütçelerini artırması, borsalarda işlem gören savunma şirketlerinin hisselerine de sert hareketler olarak yansıdı.

YERLİ GURUR ASELSAN YATIRIMCISINI İHYA ETTİ

Türkiye'de savunma sanayisinin lokomotifi olan ve BIST 100 endeksinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket unvanını taşıyan ASELSAN, bu kaotik dönemden en kârlı çıkan isimlerin başında geldi. Şirket, yılın ilk yarısında yatırımcısına yüzde 48,9 oranında devasa bir kazanç sağlarken, piyasa değerini 1 trilyon 630 milyar 200 milyon liraya taşıyarak dönemi kapattı.

ASELSAN'ı Avrupa ve ABD'li bazı rakipleri izledi. Aynı dönemde İngiliz motor devi Rolls-Royce yüzde 25,6, Alman Lufthansa yüzde 19 ve Fransız Safran yüzde 16 oranında değer kazandı.

KÜRESEL DEVLER İÇİN KABUS GİBİ 6 AY

Jeopolitik krizler her savunma şirketine yaramadı. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının masada çözülebileceğine dair beliren zayıf umutlar ve şirket bazlı krizler, Avrupa ve ABD merkezli devlerin yatırımcısına saç baş yoldurttu.

Almanya'nın F126 fırkateyn inşa projesini iptal etmeyi planladığına yönelik sızıntılar, Alman savunma devi Rheinmetall'in hisselerinde yüzde 36,5'lik tarihi bir çöküşe neden oldu.

Çin yönetimi, aralarında havacılık devi Boeing'in de bulunduğu 46 ABD savunma şirketini kamu ihalelerinden menetti. Çinli firmaların bu şirketlere çift kullanımlı teknoloji satışı yasaklanırken, Boeing'in hisseleri dönemi eksiyle kapattı.

Tedarik zincirinde büyük krizler yaşayan Avrupalı uçak üreticisi Airbus, ilk çeyrekte ticari uçak teslimatlarını aksatınca faaliyet kârı yüzde 52 azalarak 300 milyon avroya düştü. Şirket yatırımcısına yüzde 1,9 kaybettirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, mühimmat stoklarındaki sıkıntıları görüşmek üzere Pentagon yetkililerini ve ana yüklenicileri Beyaz Saray'a çağırdığı yönündeki haberler; Northrop Grumman (%-13) ve L3Harris Technologies (%-1) hisselerinde sert satışlara yol açtı.

Yılın İlk Yarısında Savunma ve Havacılık Hisseleri