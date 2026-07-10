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CHP MYK, bugün saat 14.00'te ihraç, görevlendirme ve disiplin gündemiyle toplanıyor.

3 Temmuz Cuma günü tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki duruşmasına destek için giden Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafının koruma polisleri tarafından çevrildiği fotoğraf karesini paylaşan ve "Genel Başkan görünümlü Genel Müdür" ifadelerini kullanan CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin bugün ihraç talebiyle disipline sevk edileceği öğrenildi.

Konuya ilişkin YENİÇAĞ'a açıklamalarda bulunan Özlale, "Bu konu hakkında, en azından MYK kararı çıkana kadar bir şey söylemek istemiyorum. MYK kararından sonra değerlendirmelerimizi yaparız" dedi. Özlale yaptığı açıklamada yeni partiye geçiş konusunda "Özel'in direktif ve yönlendirmelerine hazırız" mesajı verdi.

Özlale'nin gazetemize yaptığı açıklama şöyle:

MYK bugün 14.00'te toplanacak. Buradan çıkan kararları bekleyeceğiz. Karardan sonra konuşmak daha doğru olur.

ÖZGÜR ÖZEL'İN TALİMATLARINA GÖRE HAREKETE GEÇECEĞİZ

-Yeni partinin ilan edilmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Siz bu konuda nasıl hareket edeceksiniz? Yeni partiye geçiş sağlayacak mısınız?

Bu konuda çok netiz. Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, kendisinin direktif ve talimatlarıyla harekete geçmeye hazırız. Kendisinin takdiri hangi yönde olursa biz de ona göre hareket edeceğiz

MYK GÜNDEMİ

Bugün saat 14.00'te toplanacak olan MYK'da yönetimleri görevden alınan ve bugüne kadar yerlerine ata ma yapılmayan 21 il başkanlığından bazılarına görevlendirmeler yapılacak. Öte yandan Trabzon, Rize, Artvin ve Afyonkarahisar il başkanlarının görevden alınarak disipline sevk edileceği belirtiliyor.

ÜMİT ÖZLALE NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki koruma polisleriyle birlikte çekilen fotoğrafı üzerine paylaşımda bulunan Özlale, "Bu gördüğünüz bariyerlerin, polislerin ve özel korumaların ardında; halkın arasına karışmaktan korkan, kendisine yönelik artan tepkileri güvenlik güçleriyle engellemeye çalışan, genel başkan görünümlü bir genel müdür var." ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Avrasya Araştırma’nın sahibi Kemal Özkiraz, Özlale’nin paylaşımını alıntılayarak "Yarın, bu nankörün ihraç edilmesi için elimle dilekçe vereceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu ittifak olmasa İzmir'den bile vekil seçilemeyecek kifayetsiz adam. CB seçimi kaybedilsin diye masayı yıkanların baş aktörü oldu. Yerel seçimde muhalefete kaybettirmek için "partim CHP ile ittifak yaparsa partimden ıstıfa ederim" dedi. Tarihin en zayıf adayına karşı bile komik oranda oy aldı. Sonra partisinden istifa edip CHP'ye katıldı. Gittiği her yeri, oy aldığı her seçmeni satan bu haine CHP rozeti takan utansın." demişti.

Bu gelişmeler doğrultusunda CHP MYK'nın bugün Ümit Özlale hakkında ihraç kararı vermesi bekleniyor.