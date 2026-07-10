Gelişen teknoloji, finans dünyasındaki alışkanlıklarımızı kökünden değiştiriyor. Cüzdanların vazgeçilmezi olan, ATM önlerinde uzun kuyruklar oluşturmamıza neden olan plastik banka ve kredi kartları yavaş yavaş tedavülden kalkıyor.
ATM’lerde kartlı dönem tarih oluyor: Para çekme ve yatırmalar değişiyor
Bankacılık sektöründeki dijital devrim, yıllardır alışılagelmiş yöntemleri baştan yazıyor. ATM'lerde yaşanan kart sıkışması, şifre çalınması ve kopyalama gibi sorunları tarihe gömen yeni sistem devreye girdi.Gülsüm Hülya Sundu
Sözcü'de yer alan habere göre; bankaların devasa dijital altyapı yatırımları sayesinde, ATM işlemlerinde fiziksel temas minimuma indirilerek QR kod (karekod) devri tam anlamıyla başlatıldı. Bu yenilik, nakit akışını çok daha pratik ve güvenli bir formata dönüştürüyor.
Bu köklü değişimin arkasındaki en temel motivasyon ise şüphesiz "güvenlik" açığını kapatmak. Geleneksel yöntemlerde sıkça karşılaşılan; kart kopyalama cihazları (Skimmer) ile yaşanan dolandırıcılıklar, omuz sörfü yöntemiyle şifrenin ele geçirilmesi, cihaz arızası kaynaklı "ATM'nin kartı yutması" gibi mağduriyetler giderilmiş olacak.
Yeni teknoloji ile tamamen ortadan kalkıyor. İşlemler doğrudan kişinin kendi akıllı telefonu ve bankanın yüksek güvenlik duvarlarına sahip mobil uygulaması üzerinden yapıldığı için, dolandırıcıların ATM'lere kurduğu tüm tuzaklar işlevsiz kalıyor.
Eski sistemde kartı yuvaya yerleştirip şifre girme dönemi bitti. Yeni dönemde saniyeler süren işlemin adımları ise oldukça basit.
Eski sistemde kartı yuvaya yerleştirip şifre girme dönemi bitti. Yeni dönemde saniyeler süren işlemin adımları ise oldukça basit:
Kullandığınız bankanın mobil bankacılık uygulamasına giriş yapın.
Uygulama içerisindeki "QR İşlemleri" veya "Karekod ile Para Çekme/Yatırma" menüsüne tıklayın.
Çekmek veya yatırmak istediğiniz nakit tutarını telefonunuzun ekranından girin.
ATM ekranında beliren karekodu telefonunuzun kamerasına okutun.
Üniteden paranızı alın veya yatırdığınız tutarın anında hesabınıza geçişini onaylayın.
Uzmanlar, QR kod teknolojisini kullanırken cihazın güvenli bir internet ağına bağlı olması ve şifrelerin kesinlikle 3. şahıslarla paylaşılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.
Bankacılık analistlerine göre bu dönüşüm buzdağının sadece görünen yüzü. Plastik kart üretiminin getirdiği devasa maliyetler ve karbon ayak izi sıfırlanırken; yakın gelecekte ATM'lerin hiçbir tuş barındırmayan, tamamen dokunmatik ekranlı ve biyometrik doğrulama (yüz tanıma, retina okuma, parmak izi) sistemleriyle çalışan akıllı terminal ağlarına dönüşmesi bekleniyor.