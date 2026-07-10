ATM’lerde kartlı dönem tarih oluyor: Para çekme ve yatırmalar değişiyor

Bankacılık analistlerine göre bu dönüşüm buzdağının sadece görünen yüzü. Plastik kart üretiminin getirdiği devasa maliyetler ve karbon ayak izi sıfırlanırken; yakın gelecekte ATM'lerin hiçbir tuş barındırmayan, tamamen dokunmatik ekranlı ve biyometrik doğrulama (yüz tanıma, retina okuma, parmak izi) sistemleriyle çalışan akıllı terminal ağlarına dönüşmesi bekleniyor.