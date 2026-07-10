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Kaynak: AA

Türkiye’nin envanterinde yer alan S-400 hava savunma sistemlerinin bir Körfez ülkesine satılabileceğine ilişkin iddiaların ardından Rusya’dan ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, konuyu “son derece hassas” olarak değerlendirdi ve Ankara ile Moskova arasındaki temasların devam edeceğini açıkladı.

“TEMASLARIMIZI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Ankara ile iletişim halinde olduklarını ifade eden Peskov, düzenlediği basın toplantısında iki ülke arasındaki askeri-teknik iş birliği ve gündemdeki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak “Bu konuda söyleyebileceğim tek şey, bunun son derece hassas bir mesele olduğudur. Ancak bu konuda Türk tarafıyla temas halindeyiz ve temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." İfadelerine yer verdi.

Peskov, kendisine yöneltilen Ankara'nın satış işlemi için Moskova'dan herhangi bir izin talep edip etmediği ve Rusya'nın bu duruma nasıl bir tepki verdiğine ilişkin soruya, konunun stratejik önemine dikkat çekerek doğrudan detay vermekten kaçındı.

TRUMP F-35’LERİN TÜRKİYE’YE SATIŞINA YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI!

NATO Zirvesi kapsamında Ankara’ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye uygulanan CAATSA yaptırımlarını kaldıracağını açıklamış ve F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye satışına da olumlu yaklaştığını ifade etmişti.

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini üçüncü bir ülkeye devretmesi veya elinden çıkarması, F-35 savaş uçağı krizinin aşılmasında kilit nokta olarak görülüyor.

NELER OLMUŞTU?

Türkiye ile Rusya arasında, 2017 yılında S-400 Hava Savunma Sistemi tedarikine yönelik yaklaşık 2,5 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzalanmıştı. Söz konusu anlaşma kapsamında ilk S-400 bileşenlerinin Türkiye’ye teslimatı 2019 yılında başlamıştı.

TÜRKİYE F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARILMIŞTI

Daha sonra ise Washington yönetimi S-400 füzelerinin radarları aracılığıyla F-35’lerin gizlilik ve yazılım teknolojisi sırlarını ele geçirebileceğini ileri sürerek Türkiye’yi F-35 üretim programından çıkarmış ve uçakların teslimatını da askıya almıştı.