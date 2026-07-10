Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 715 bin liranın aylık faiz getirisi dudak uçuklattı: İşte banka banka oranlar

715 bin liranın aylık faiz getirisi dudak uçuklattı: İşte banka banka oranlar

715 bin liranın 32 günlük mevduat faizi kazancı cepleri dolduruyor. Kazancın miktarı bankadan bankaya değişiyor. İşte 840 bin liranın 32 günlük getirisi, banka banka oranlar...

Kaynak: Haber Merkezi
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715 bin liranın aylık faiz getirisi dudak uçuklattı: İşte banka banka oranlar - Resim: 1

Akbank

Vadeli Hesap TL

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 21.720,33 TL

Vade Sonu Bakiye: 736.720,33 TL

1 8
715 bin liranın aylık faiz getirisi dudak uçuklattı: İşte banka banka oranlar - Resim: 2

Odea

Oksijen Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 21.640,35 TL

Vade Sonu Bakiye: 736.640,35 TL

2 8
715 bin liranın aylık faiz getirisi dudak uçuklattı: İşte banka banka oranlar - Resim: 3

Garanti BBVA

E-Vadeli Hesap

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %41,5

Net Kazanç: 21.461,75 TL

Vade Sonu Bakiye: 736.461,75 TL

3 8
715 bin liranın aylık faiz getirisi dudak uçuklattı: İşte banka banka oranlar - Resim: 4

QNB

Kazandıran Günlük Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 20.925,45 TL

Vade Sonu Bakiye: 735.925,45 TL

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715 bin liranın aylık faiz getirisi dudak uçuklattı: İşte banka banka oranlar - Resim: 5

TEB

Marifetli Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 22.485,67 TL

Vade Sonu Bakiye: 737.485,67 TL

5 8
715 bin liranın aylık faiz getirisi dudak uçuklattı: İşte banka banka oranlar - Resim: 6

ING

Turuncu Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 21.162,45 TL

Vade Sonu Bakiye: 736.162,45 TL

6 8
715 bin liranın aylık faiz getirisi dudak uçuklattı: İşte banka banka oranlar - Resim: 7

Denizbank

Kaptan Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 23.642,43 TL

Vade Sonu Bakiye: 738.642,43 TL

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715 bin liranın aylık faiz getirisi dudak uçuklattı: İşte banka banka oranlar - Resim: 8

Yapı Kredi

Sınırsız Hesap TL

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 20.925,45 TL

Vade Sonu Bakiye: 735.925,45 TL

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