715 bin liranın aylık faiz getirisi dudak uçuklattı: İşte banka banka oranlar

Akbank
Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 21.720,33 TL
Vade Sonu Bakiye: 736.720,33 TL
Akbank
Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 21.720,33 TL
Vade Sonu Bakiye: 736.720,33 TL
Odea
Oksijen Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 21.640,35 TL
Vade Sonu Bakiye: 736.640,35 TL
Garanti BBVA
E-Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 21.461,75 TL
Vade Sonu Bakiye: 736.461,75 TL
QNB
Kazandıran Günlük Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 20.925,45 TL
Vade Sonu Bakiye: 735.925,45 TL
TEB
Marifetli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 22.485,67 TL
Vade Sonu Bakiye: 737.485,67 TL
ING
Turuncu Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 21.162,45 TL
Vade Sonu Bakiye: 736.162,45 TL
Denizbank
Kaptan Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 23.642,43 TL
Vade Sonu Bakiye: 738.642,43 TL
Yapı Kredi
Sınırsız Hesap TL
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 20.925,45 TL
Vade Sonu Bakiye: 735.925,45 TL