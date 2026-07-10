Bolu Belediyesi'ne yönelik Tanju Özcan dahil 6 kişinin tutuklu olduğu toplamda 19 sanıklı davanın 4. duruşması dün görüldü. Yerel ve zincir market yetkililere iddianamede yazdığı gibi kendilerine yönelik bir bağış baskısı olmadığını belirtti. Belediyelerle BOLSEV Vakfı üzerinden reklam anlaşması yapıldığını söyledi.

Mahkeme sonrası bugün açıklamalarda bulunan Tanju Özcan, "Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum" dedi.

Özcan'ın paylaşımları şöyle:

"BU KADAR MASUM OLDUĞUMU BİLMİYORDUM"

Bu kadar masum olduğumu ben bile bilmiyordum. Sanıkları, müştekileri dinledik. Benim yalan söylemediğimi, her şeyi söylediğimi Savcılık ve Mahkeme de görmüştür. Kendimi sütten çıkmış ak kaşık gibi hissediyorum. Bir tane suçum yok. Dün oğlum ve eşimle göz göze geldik. Bana "Bu muymuş?" dediler. Onların vicdanında da aklandım.

"SAVCILIK KENDİ KURGUSUNU YAPMIŞ"

İddianame yeterince delillendirilmedi. Savcılık, olayları kendi kurgusuna göre değerlendirmiş. Zayıf delillerin büyük bölümü de yargılama sırasında çürütüldü. Savcı, değerlendirme arası vermeden mütalaasını açıkladı. Tutuklu sanıklar için ayrı bir değerlendirme yapılabilirdi.

"BU MENÜNÜN ANA YEMEĞİ BENİM"

Bu davanın ana yemeği benim, arkadaşlarım ise menünün garnitürü oldu. Ortada şikâyetçi yok, suç yok, zarar yok. Tahliye olsak kimin ifadesini değiştirebiliriz? Bunun bize ne faydası olur?

Savcılık banka hesap hareketlerinden bahsetti ancak MASAK raporunu adeta mahkemenin gözünden kaçırıyor. Dosyada tek bir şüpheli banka hareketi yok.

DÜN GERÇEKLEŞTİRİLEN DURUŞMADA NELER YAŞANDI?

"ŞUBE BAŞI 5 BİN TL’YE REKLAM ANLAŞMASI YAPTIK"

Kentte 32 marketi bulunan yerel Nuhmar marketlerinin sahibi İbrahim Erdini, belediyede market yetkilileri ile yapılan toplantıya katılmadığını söyleyerek, “Sonradan belediyeden aradılar. BOLSEV ve reklamlarla ilgili sunum yaptılar. Reklam anlaşması teklif ettiler ve biz de kabul ettik. Şube başı 15 bin TL reklam ücreti teklif ettiler, bize fazla geldi ve pazarlık aşamasında 5 bin TL ile anlaştık. Bizde NACE1 kodu vardı. Denetlenmeleri duydum ve zabıta ile iletişime geçerek NACE2 kodu alarak ruhsatlarımızı yeniledik. Bize herhangi bir baskı yapılmadı. Belediye ile sözleşmemiz devam ediyor. Marketlerimizden de herhangi bir kapanmadı” ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR BASKI OLMADI"

CarrefourSA Market Şube Müdürü Ahmet Gülsever, Bolu Belediye Başkanlığı’nda market yetkilileri ile yapılan toplantıya katıldığını belirterek şunları söyledi:

“BOLSEV Vakfı'nın kurulduğu ve gelir sağlanması gerektiği tarafımıza bildirildi. Bilboard reklamları ile vakfa destek sağlanacağı ifade edilerek zarflar dağıtıldı. Bazı market yetkilileri, 'yüksek' dedi. Toplantıda herhangi bir gerginlik de olmadı baskı da olmadı. Bu konuyla ilgili şikayetçi değilim”

ŞOK MARKET YETKİLİSİ: ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM

Şok marketler eski bölge sorumlusu Aytaç Baycan, Bolu Belediyesi’nde yapılan toplantıya katıldığını söyleyerek, “Toplantı 2024 yılının Mayıs ayında yapıldı. Bize vakıf kurulacağını, billboard reklamları vermemiz gerektiği söylendi. Teklif evrakları verildi. Biz yetkimizin olmadığını ve anlaşmayı yapamayacağımı, bunu marketin yetkililerine bildirmem gerektiğini söyledim. Sonrasında marketin üst yönetimi ile temasa geçildi ve bundan sonrasında yapılan görüşmelerden haberim yoktu. Toplantıdan 1 hafta sonra denetimler başladı. Denetimden sonra üst amirlerim tarafından arandım ve belediye yetkilileri ile görüşme yaptım. Denetimler 2-3 aylık sürede sıklaştı, sevkiyatlarımız zorlaştı. Tüm şubelere denetim yapıldı. Sevkiyatlar konusunda ceza kesildiğini hatırlıyorum. Şikayetçi değilim” diye konuştu.

BOLSEV’E BAĞIŞ İSTENDİĞİ İDDİASI

Duruşmada kafe ruhsatı için BOLSEV’e bağış yapıldığı iddiasıyla ilgili müşteki olarak ifade veren Muhsin Karadayı, yönetmelik gereği kafeye ruhsat çıkmayacağını ve üzerine alamayacağını öğrendiğini belirterek, “Belediyeden kaçak yıkım ruhsatlı yerin yıkılacağı söylendi. Belediye ile arası iyi diye Mustafa Altındal’a gittik ve durumumuzu anlattık. Kaçak yapı ile ilgili gerekli izinlerin daha önce alındığını onların da bu izinleri aldıysa benim de alabileceğimi söyledi. Tanju Özcan’ın yanına gittik ve durumu anlattık. Kendisi de ‘Yapılacak bir şey varsa yapsınlar’ dedi. Mustafa Altındal, bunun için ne kadar bağış yapabileceğimizi sordu. O da BOLSEV aracılığıyla bunun yapılabileceğini söyledi. Altındal, başkanı olduğu kooperatif binasına 100 bin TL getirmemi istedi ve parayı bıraktık. 2 ay sonra Altındal tarafından tekrar belediyeye yönlendirildik. Belediyeye gittiğimde ruhsat verilemeyeceği ifade edildi. Bir pazar günü arandık ve 200 bin TL paranın nakit olarak kooperatif binasına getirmem istedi. Olaydan 2 hafta sonra da bu soruşturmalar başladı” iddiasında bulundu.