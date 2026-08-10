YENİÇAĞ – 10 Ağustos 2026 Pazartesi gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM – YENİÇAĞ

GAZİLERİ YIKAN 'EVET': YENİ PARTİ ÇERÇEVE YASAYA "EVET" DEDİ

YENİ Parti lideri Özgür Özel TBMM'de çerçeve yasa görüşmelerinde konuştu. İktidara değil ama milletimize güvenerek bu metne kefil olmadan barışın sorumluluğunu taşıyarak ben ve yönetici arkadaşlarım bu yasaya evet diyeceğiz.

Gazileri yıkan 'evet': YENİ Parti çerçeve yasaya "evet" dediGazileri yıkan 'evet': YENİ Parti çerçeve yasaya "evet" dediGündem

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU'NDAN ÇERÇEVE YASAYA EVET DİYENLERE: YARGILANACAKSINIZ

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, çerçeve yasa görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Dervişoğlu, “Madde koyarak kendinizi koruyamazsınız. İhanetin zaman aşımı yoktur. Yargılanacaksınız." dedi.

Müsavat Dervişoğlu'ndan çerçeve yasaya evet diyenlere: YargılanacaksınızMüsavat Dervişoğlu'ndan çerçeve yasaya evet diyenlere: YargılanacaksınızGündem

TUNÇ SOYER'İN EŞİ NEPTÜN SOYER: KUYUDA VİCDAN ARIYORUZ

1 Temmuz 2025'de gözaltına alınan ve 3 gün sonra tutuklanan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, YENİÇAĞ'a özel açıklamalarda bulundu.

Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer: Kuyuda vicdan arıyoruzTunç Soyer'in eşi Neptün Soyer: Kuyuda vicdan arıyoruzGündem

ETİMESGUT'TA BAŞKANVEKİLİ BELLİ OLDU: CHP'Lİ SEDA DİLBER SEÇİLDİ

CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılması ardından yapılan başkanvekilliği seçimini CHP'li Seda Dilber kazandı.

Etimesgut'ta Başkanvekili belli oldu: CHP'li Seda Dilber seçildiEtimesgut'ta Başkanvekili belli oldu: CHP'li Seda Dilber seçildiGündem

BU GÖZLER BUNU DA GÖRDÜ: BAKIRHAN'IN KONUŞMASINA MHP'DEN ALKIŞ

TBMM Genel Kurulu'nda Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi görüşülürken dikkat çeken anlar yaşandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın kürsüden yaptığı konuşma, başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere MHP sıralarından alkış aldı.

Bu gözler bunu da gördü: Bakırhan'ın konuşmasına MHP'den alkışBu gözler bunu da gördü: Bakırhan'ın konuşmasına MHP'den alkışGündem

DÜNYA – YENİÇAĞ

İRAN'DAN FÜZE İDDİASI: UÇUŞ SIRASINDA ROTA DEĞİŞTİREBİLİYORUZ

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, bazı İran füzelerinin uçuş sırasında rota değiştirebildiğini ve hava savunma sistemlerinden kaçmak için güzergâhını değiştirme kabiliyetine sahip olduğunu öne sürdü.

İran'dan füze iddiası: Uçuş sırasında rota değiştirebiliyoruzİran'dan füze iddiası: Uçuş sırasında rota değiştirebiliyoruzDünya

162 YILLIK GEMİ BATIĞINDA BULUNDU: İÇİNDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI

Manş Denizi’ndeki 162 yıllık gemi batığında bulunan Guinness marka bira şişesi, araştırmacıları şaşırttı. 1864’ten kaldığı düşünülen biranın, deniz suyu almamış olması halinde hâlâ tüketilebilir olabileceği belirtilirken, bilim insanları tarihi mayanın izini sürüyor.

162 yıllık gemi batığında bulundu: İçinden çıkanlar şaşırttı162 yıllık gemi batığında bulundu: İçinden çıkanlar şaşırttıDünya

HİTLER'İN KAYIP LUGER'I İÇİN DEVLET TAZMİNAT ÖDEYECEK: DÜNYANIN EN DEĞERLİ SİLAHI SIRRA KADEM BASTI

Adolf Hitler’e ait olduğu öne sürülen ve değeri yaklaşık 42 milyon dolar olarak gösterilen nadir Luger tabanca, 2016’da Arjantin’de bir tamircinin evine düzenlenen polis baskınının ardından kayboldu.

Hitler'in kayıp Luger'ı için devlet tazminat ödeyecek: Dünyanın en değerli silahı sırra kadem bastıHitler'in kayıp Luger'ı için devlet tazminat ödeyecek: Dünyanın en değerli silahı sırra kadem bastıDünya

YEMEN ORDUSU: HUSİLERİN EL-MUHA'YA SALDIRISINDA 7 KİŞİ ÖLDÜ, 30 KİŞİ YARALANDI

Yemen’in El-Muha kenti ve limanına Husiler tarafından düzenlenen füze ve İHA saldırısında 4 asker ve 3 sivil hayatını kaybetti, çoğu sivil 30 kişi yaralandı. Ordu, saldırının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu açıkladı.

Yemen ordusu: Husilerin El-Muha'ya saldırısında 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandıYemen ordusu: Husilerin El-Muha'ya saldırısında 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandıDünya

BOKO HARAM'A HAVA OPERASYONU: ÖRGÜTÜN ELEBAŞI DAHİL 9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Nijerya ordusunun Borno eyaletinde Boko Haram'a yönelik düzenlediği hava operasyonunda, aralarında örgütün elebaşının da bulunduğu 9 terörist öldürüldü. Hava saldırılarında örgütün sığınakları imha edilirken çok sayıda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Boko Haram'a hava operasyonu: Örgütün elebaşı dahil 9 terörist öldürüldüBoko Haram'a hava operasyonu: Örgütün elebaşı dahil 9 terörist öldürüldüDünya

EKONOMİ – YENİÇAĞ

RESTORAN VE OTELLERDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR: ARTIK TAMAMEN YASAK OLACAK

AB’nin yeni Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü 12 Ağustos’ta yürürlüğe giriyor. Düzenlemeyle otel ve restoranlarda tek kullanımlık sos, şeker, şampuan ve duş jeli ambalajlarının kullanımı 2030’dan itibaren yasaklanırken, kahve kapsülleri de ambalaj atığı kapsamında değerlendirilecek.

Restoran ve otellerde yeni dönem başlıyor: Artık tamamen yasak olacakRestoran ve otellerde yeni dönem başlıyor: Artık tamamen yasak olacakEkonomi

KIRTASİYE ALIŞVERİŞİ YAPACAKLAR DİKKAT: BAKANLIK DENETİMLERİ SIKILAŞTIRDI

Ticaret Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik ülke genelinde denetim başlattı. Çanta, kalem, defter, boya ve yapıştırıcıların yanı sıra okul kıyafetleri de kontrolden geçirilecek.

Kırtasiye alışverişi yapacaklar dikkat: Bakanlık denetimleri sıkılaştırdıKırtasiye alışverişi yapacaklar dikkat: Bakanlık denetimleri sıkılaştırdıEkonomi

TÜİK VERİLERİ AÇIKLANDI: SANAYİ ÜRETİMİNDE ALARM VEREN TABLO

Sanayi üretim endeksi haziranda aylık bazda yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 1,4 azaldı. Madencilik ve imalat sanayisinde düşüş yaşanırken, elektrik, gaz ve buhar üretimi arttı.

TÜİK verileri açıklandı: Sanayi üretiminde alarm veren tabloTÜİK verileri açıklandı: Sanayi üretiminde alarm veren tabloEkonomi

ELEKTRİK FİYATLARINDA SERT DALGALANMA: TAVAN FİYAT 4.299 TL’Yİ GÖRDÜ

Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat fiyatı 4 bin 299 lira seviyesine kadar çıkarken, en düşük fiyat 1559 lira olarak belirlendi. İşlem hacminde ise dikkat çeken artış yaşandı.

Elektrik fiyatlarında sert dalgalanma: Tavan fiyat 4.299 TL’yi gördüElektrik fiyatlarında sert dalgalanma: Tavan fiyat 4.299 TL’yi gördüEkonomi

SPOR - YENİÇAĞ

FENERBAHÇE'NİN, AVUSTURYA EKİPLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI: İŞTE O DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz’a konuk olmaya hazırlanan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Avusturya temsilcilerine karşı yenilgi yüzü görmedi. İşte Fenerbahçe'nin Avusturya ekipleri karşısındaki performansı...