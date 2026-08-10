Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin 9 Ağustos’ta ülkenin batısındaki El-Muha kenti ve limanına yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda 4 asker ve 3 sivil yaşamını yitirirken, çoğunluğu sivillerden oluşan 30 kişi yaralandı.

SİVİL ALANLAR HEDEF ALINDI

Ordu Sözcüsü Albay Macid en-Nuzeyli, saldırıların yalnızca askeri noktalarla sınırlı kalmadığını belirterek, sivil yerleşim alanları, vatandaşların evleri, altyapı tesisleri ve elektrik üretim merkezlerinin de hedef alındığını ifade etti. Nuzeyli, saldırıyı “uluslararası insani hukukun açık ihlali” olarak nitelendirdi.

11 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Yemen ordusuna bağlı hava savunma sistemlerinin saldırıya karşılık verdiğini aktaran Nuzeyli, Husilere ait 11 İHA’nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yaralılardan çoğunun tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

“TÜM ORDUYA YAPILMIŞ SALDIRI”

Nuzeyli, El-Muha’daki askeri birliklerin hedef alınmasının Yemen silahlı kuvvetlerinin tamamına yönelik bir saldırı olarak değerlendirildiğini vurguladı. Ordunun tek komuta ve kontrol yapısı altında faaliyet gösterdiğini belirten sözcü, bu tür saldırılara gerekli karşılığın verileceğini söyledi.

“TEHDİT KAYNAKLARI ETKİSİZ HALE GETİRİLECEK”

Yemen ordusunun sivillerin güvenliğini ön planda tutarak operasyonlarını sürdüreceğini belirten Nuzeyli, “tehdit kaynaklarını susturma ve etkisiz hale getirme” kararlılığını yineledi. Açıklamada ayrıca, Husilerin oluşturduğu tehdidin ortadan kaldırılması ve ülkede güvenlik ile istikrarın yeniden sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.