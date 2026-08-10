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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 geriledi.

MADENCİLİK VE İMALAT SANAYİSİ GERİLEDİ

Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 1,6, imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 1,5 azaldı.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yıllık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi.

AYLIK ÜRETİMDE SINIRLI ARTIŞ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksinde değişim yaşanmadı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,5 yükseldi.

ARINDIRILMAMIŞ ENDEKSTE YÜZDE 14,4 ARTIŞ

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde ise haziranda yıllık bazda yüzde 14,4 artış hesaplandı.

TÜİK BAZI VERİLERİ REVİZE ETTİ

TÜİK, yayımlanan haziran verileri kapsamında bazı aylara ilişkin sanayi üretim endeksi verilerinde revizyona gitti.

Buna göre sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle: